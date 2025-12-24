Poder Judicial autoriza inicio de juicio oral contra Guido Bellido y Guillermo Bermejo por presunta obstrucción de la justicia

Por este caso, la fiscalíaa ha pedido 7 años y seis meses de prisión contra los congresistas Bellido y Bermejo, así como el pago de 182 días multa, que equivale a la suma de 236 mil soles cada uno.

El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo como presuntos coautores del delito de obstaculización de la acción de la justicia en agravio del Estado.

El Juez Supremo Provisional Juan Carlos Checkley emitió una resolución el último 22 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, en la que dispone el enjuiciamiento de ambos legisladores por dicho delito que les atribuye la Fiscalía por presuntamente haber impedido que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como 'Sacha', declare ante los agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (DIRCOTE) en una investigación seguida a estos parlamentarios por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.

El magistrado dispuso remitir todo lo actuado en este proceso penal a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a fin de que programe la fecha y hora para el inicio del juicio oral.

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal pidió siete años y 6 meses de prisión contra los Congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, así como el pago de 182 días multa, que equivale a la suma de 236 mil soles cada uno.

En tanto, la Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial que ambos legisladores paguen, en forma solidaria, la suma de 247 mil 500 soles por concepto de reparación civil.

Cabe recordar también que la fiscal Eneida Aguilar Solórzano pidió 20 años de prisión para ambos parlamentarios en otro proceso penal que afrontan por el presunto delito de afiliación a organización terrorista, por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.

En la actualidad el Congresista Guillermo Bermejo está recluido en el establecimiento penitenciario Ancon 1 dónde cumple la condena de 15 años de prisión que le impuso la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria por el delito de afiliación a organización terrorista por sus presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro ( VRAEM ) entre los años 2008 y 2009.