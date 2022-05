Elecciones Internas: Votos blancos y nulos le ganaron a candidatos en La Libertad, Apurímac y San Martín

Las elecciones internas de los partidos políticos nos dieron más de una sorpresa en diversas partes del Perú. | Fuente: ONPE

Las elecciones internas de los partidos políticos no solo han dejado postales de la baja asistencia de afiliados para escoger a los candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, sino también datos particularmente llamativos.

Es el caso de por lo menos tres precandidatos a gobiernos regionales cuyos votos a favor fueron superados por los votos en blanco y nulos. Esto sucedió en las regiones de La Libertad, Apurímac y San Martín. Cabe resaltar que en estos casos, todos postularon con listas únicas.



César Acuña (Alianza Para el Progreso)

El excandidato presidencial, quien ahora postula al Gobierno Regional de La Libertad, recibió el apoyo de poco más de 5400 afiliados, de acuerdo con la información oficial de la ONPE. Sin embargo, la cantidad de militantes que votaron en blanco o nulo alcanzó más de 5800. Es decir, César Acuña fue superado por los blancos y nulos por más de 400 votos.



El caso de Alianza Por el Progreso es particular. El mismo fenómeno (en el que los votos por un candidato son superados por los votos blancos y nulos de los afiliados) se dio en la provincia de Trujillo, en Santiago de Chuco, Sánchez Carrión (donde hubo18 votos a favor del candidato y 615 votos en blanco) y Bolívar, donde el candidato de turno solo obtuvo 5 votos a favor y 23 en blanco, de un total de 664 militantes que debieron acudir a ejercer su derecho democrático partidario.

Resultados de la Onpe de la votación por César Acuña, precandidato al Gobierno Regional de La Libertad. | Fuente: ONPE

Si estuviéramos en Elecciones Generales, esta figura (que los votos blancos y nulos superen a los votos a favor de un candidato) generaría la nulidad del proceso electoral. Sin embargo, en el caso de las elecciones internas esto no estaría contemplado. "No es un tema fácil de resolver", sostiene el oficial de programas de Idea Internacional, Luis Egúsquiza. "La regla para las elecciones nacionales es que si la votación de los nulos y blancos supera los dos tercios de los votos válidos esa elección es nula. Y no hay una regla en los reglamentos [de estas elecciones internas] sobre cómo se evalúa una votación de esta naturaleza. Esta regla de la nulidad está planteada porque se considera que las elecciones o el elegido o elegida debe tener alguna representatividad", agrega.

En el caso de Alianza Para el Progreso, la "división" evidente en el voto militante en las internas se debe a "un desgaste partidario evidente", como dice el analista político liberteño Richard Tapia. "APP, encarnado por César Acuña, viene perdiendo respaldo popular en las últimas elecciones. Y eso se puede verificar con los votos que ha sacado tanto en las regiones como en el Congreso. Si revisas las últimas votaciones, sobre todo en las regionales, perdió Lambayeque, en Trujillo se mantiene como feudo principal... [pero] efectivamente hay un rechazo".



Casos en Apurímac y San Martín

El mismo fenómeno ha sucedido en Apurímac, con el candidato al gobierno regional por Somos Perú, Richard Arce. El excongresista recibió el apoyo de 41 afiliados, pero 72 militantes votaron en blanco y los votos nulos alcanzaron los 452 de acuerdo con la ONPE.

Acción Popular también se encuentra dentro de este grupo. Su candidato al Gobierno Regional de San Martín, Tedy del Águila, fue votado por 663 personas. Pero la suma de votos blancos y nulos superó los 1300. Prácticamente el doble de votos a favor.

Votación de Richard Arce, candidato al Gobierno Regional de Apurímac por Somos Perú. | Fuente: ONPE

A la luz de estos resultados, ¿cabría la posibilidad de declarar la nulidad de este tipo de votaciones? "Creo que no hay argumentos para decir que hay una nulidad formal, dado que este tipo de elecciones se han desarrollado conforme a los parámetros de la Ley especial del Parlamento, por la cual se aprueba que se suspendan las Primarias Abiertas y se apliquen unas elecciones internas que a su vez han generado un nivel de desconfianza en los ciudadanos incluso a nivel de los afiliados a los partidos políticos, cuya participación ha sido muy baja y que además produce una oferta electoral pobre", comenta el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui.

Fortalecer nuestro sistema de partidos, más allá de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, es urgente, así como la implementación total de la reforma electoral, que es cada vez más necesaria.