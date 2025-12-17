Últimas Noticias
Flavio Cruz sobre candidatura al Senado: “Casi como que estamos postulando sin querer queriendo”

Flavio Cruz estuvo en el programa Las cosas como son.
Redacción RPP

·

En declaraciones al programa Las cosas como son de RPP, Flavio Cruz afirmó que él y otros integrantes de su partido estaban asumiendo o se encontraban “casi obligados” a postular al Parlamento bicameral.

“Es casi como si estuviéramos postulando sin querer queriendo”, argumentó el congresista Flavio Cruz para justificar que sea aspirante al Senado por el partido Perú Libre, pese a que votó en contra de la bicameralidad parlamentaria cuando se realizó el cambio constitucional.

“Estamos asumiendo y estamos casi obligados, ¿no es cierto?, a postular a la bicameralidad. No es que estemos en contra de la bicameralidad. Nosotros habíamos propuesto que eso se discuta en medio de la Asamblea Constituyente para incorporarla o no en la nueva Constitución”, refirió.

Es que es casi como que estamos postulando sin querer queriendo, algo así, ¿no? A la población hay que hablarle en fácil”, agregó.

Flavio Cruz insistió en decir que postulan porque el marco normativo los obligó a hacerlo. Afirmó que, como partido, estaban asumiendo las nuevas reglas establecidas por una decisión mayoritaria del Congreso. “La estamos acatando y la estamos respetando”, finalizó.

Flavio Cruz Senado Elecciones 2026

