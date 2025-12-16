Fernando Tuesta sobre crisis en Acción Popular: “Ellos mismos son los responsables de lo que está pasando”

Tuesta explicó que el caos en las elecciones internas no es casualidad, sino producto de las reformas del Congreso | Fuente: RPP

El politólogo y exjefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla se pronunció sobre la reciente anulación de los comicios internos en Acción Popular y la consecuente exclusión del partido de la contienda electoral.

Además, desestimó las denuncias de un supuesto fraude esbozadas por integrantes de la agrupación y señaló que la crisis responde a las pugnas internas y a un marco legal debilitado por el Congreso.

La narrativa del fraude

Para el especialista, el discurso de fraude que manejan algunos militantes de la lampa es una repetición de estrategias pasadas sin sustento técnico en esta instancia interna. Tuesta calificó estas declaraciones como una “mala acción” que busca trasladar la culpa a terceros.

“Hay un problema que viene del 2021 con esta narrativa de un fraude que no hubo, pero que un sector de la ciudadanía consumió (...). Para cada decisión que no compartes estás denunciando, estás hablando incluso de fraude, cuando a quienes compromete directamente son los responsables del propio partido”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

En esa línea, fue enfático al señalar la raíz del problema se originó a la interna del propio partido: “Hay que decirlo de manera clara (...): ellos mismos, como partidos, son los responsables de lo que está pasando”.

El impacto de eliminar las PASO

En otro momento, Tuesta explicó que el caos en las elecciones internas no es casualidad, sino una consecuencia directa de las reformas impulsadas desde el Legislativo, específicamente la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto permitió el retorno a la elección por delegados, un sistema con nula supervisión externa.

“Es resultado de los cambios normativos que hizo el Congreso. Y eso hay que remarcarlo”, aseveró.

Según el exjefe de la ONPE, se regresó a la modalidad de delegados por ser “la más ventajosa, la menos costosa en términos políticos y la que permitía el control de las decisiones al jefe o al grupo en el poder del partido”.

El peligro de este sistema, advirtió, radica en la falta de fiscalización: “¿Quién organiza, fiscaliza, supervisa, acredita la elección de delegados? Ningún organismo electoral”.

Un historial de pugnas

Finalmente, el politólogo lamentó que un partido "efectivamente histórico e importante" quede fuera de carrera, pero recordó que ello es la culminación de un largo proceso de desorden institucional que ya les había costado el financiamiento público directo en una ocasión anterior.

“Esto no nace en estas elecciones. Ha habido, desde hace un buen tiempo, pugnas internas en Acción Popular (...). Entonces es parte de las consecuencias de diferencias que han llevado a que el partido sea excluido de la competencia”, concluyó.