¿Por qué es tan importante elegir bien a nuestros congresistas?

| Fuente: Andina

Paisana, paisano, cuando se acercan las elecciones en el Perú, es común que la mayoría de nosotros pongamos casi toda la atención en quién será el próximo presidente. Comentamos, discutimos, debatimos sobre los candidatos, sobre sus propuestas y sobre su carácter.

Y es comprensible porque pensamos que el presidente es el que va a dirigir los destinos del país durante cinco años. Pero ¿sabe usted en ese entusiasmo, sobre todo por el repechaje, que es la segunda vuelta presidencial? Muchas veces olvidamos lo que se decide antes, en la primera vuelta.

Me refiero a la elección de nuestro Congreso. Diputados y senadores, como volveremos a tener en el 2026. Y es ahí, paisana, paisano, donde cometemos un error que puede salirnos muy caro. Porque el presidente podrá gobernar durante un periodo de cinco años, pero las leyes que aprueba el Congreso –ese Congreso que elegimos casi sin mirar – pueden comprometer nuestro futuro por décadas.

Son esas leyes las que definen cómo funciona la educación, la economía, los derechos ciudadanos, el manejo de nuestros recursos naturales. Y si no elegimos bien a quienes redactan y aprueban esas normas, después no tenemos mucho que quejarnos por las malas decisiones que toman ellos y que nos afectan a todos.

Piense usted que en las elecciones de abril del 2026 tendremos miles de candidatos al Congreso. ¡Casi 10.000! Entre ellos habrá personas con buenas intenciones, con preparación, con visión de país. Pero también habrá quienes buscan solo el beneficio propio. Quienes representan intereses que no son los de la mayoría. O quienes no tienen la formación necesaria para la enorme responsabilidad de hacer leyes.

Y si como electores no nos preocupamos por conocerlos, por analizar sus propuestas, por ver su trayectoria, podríamos terminar eligiendo a quienes, en vez de ayudarnos a construir un mejor Perú, terminen por hacernos mucho daño, como ya hemos visto en los últimos años.

Por eso, paisana, paisano, desde ahora es momento de pensar no solo en quién será el próximo presidente, sino en quienes queremos que sean nuestros representantes en el Congreso. Porque ellos también decidirán el destino de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestro país. Y elegirlos bien es, al final, el primer paso para que el Perú avance con esperanza y con rumbo claro.

