Keiko Fujimori: “Si el pueblo peruano me da la confianza, gobernaré 5 años y punto ni un solo día más”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este domingo que si sale electa en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, no gobernará ni un día más allá del 28 de julio de 2026.

Esta fue una de las garantías que dio al escritor Mario Vargas Llosa, quien en la víspera hizo un llamado a votar por la postulante del fujimorismo en el balotaje. En esa línea, Keiko Fujimori dijo que le garantizó al nobel de Literatura su absoluto respeto a la democracia.

“Nuestra conversación fue corta, pero le plantee los temas que él había señalado mi absoluto respeto a la democracia. Eso significa que si el pueblo peruano me da la confianza, gobernaré 5 años y punto ni un solo día más. El riesgo del comunismo es que normalmente y lo hemos visto en otros países de la región es que se queden en el poder”, dijo al dominical Panorama.

Consensos



Keiko Fujimori también señaló que la fragmentación del país se vio reflejada en los resultados electorales del pasado 11 de abril, por lo que ha considerado que el trabajo que se debe hacer en los próximos 5 años debe ser el de consensuar. Precisó que ella plantea “el camino del reencuentro” a diferencia de Pedro Castillo, sobre quien dijo llama a una “lucha de clases”.

“La fragmentación nos lleva a reflexionar mucho de cómo tenemos que trabajar, no en esta elección sino con miras a los próximos 5 años y el único camino que nos queda es el consenso, es tender puentes y es por eso que yo planteo abiertamente el camino del reencuentro, no de la confrontación y de la lucha de clases que plantea el señor Pedro Castillo, los peruanos no queremos más división ni odios”, sostuvo.

Llamado a otros partidos

Ante este escenario, la postulante de Fuerza Popular indicó que ha hecho un llamado a otras agrupaciones política y sostuvo que sus dirigentes ya han conversado con los de aquellos partidos con los que tienen coincidencias para sumar ideas a su plan de Gobierno.

“Hemos saludado los dirigentes de nuestro partido han conversado con diferentes dirigentes de otros partidos y creo que hay muchas coincidencias que podemos rescatar y podemos también incorporar dentro de nuestro plan”, indicó.

“En los próximos días esperamos presentar algunas ideas adicionales, no solo nuestras, sino también de los otros grupos que podamos añadir para poder enfrentar esta tragedia sobre todo en este año del Bicentenario”, añadió.

