Mariano González se inscribió en partido Salvemos al Perú: "Quiero ser presidente de todos los peruanos"

Elecciones Mariano González fue dos veces ministro de Estado, la última durante el gobierno de Pedro Castillo

El exministro del Interior Mariano González, en diálogo con RPP, anunció que se inscribió en el partido político Salvemos al Perú y que tiene el deseo de ser presidente de la República, electo por dicha organización, por lo que se someterá a los procesos internos en esa línea.

En ese sentido, González Fernández resaltó que es un anhelo que ya ha venido trabajando durante un tiempo y que, con miras a ello, se inscribió en dicho partido.

"En Salvemos al Perú, he sido transparente desde que ingresé y creo que hay que construir esa relación de confianza que venimos trabajando desde hace ya un tiempo, y yo quiero ser candidato a la presidencia, quiero ser presidente de todos los peruanos; pero primero hay un paso previo, en el que me encuentro hoy, de ser precandidato y me someteré a todos los procesos internos de mi partido", aseguró.

"Pero hay que ser claros, no ir con medias tintas de que, si la gente me lo pide, acá hay un compromiso personal, familiar y de grupo de que queremos trabajar por el país y yo estoy dispuesto a asumir", agregó.

"Ni de derechas, ni de izquierdas"

El también exministro de Defensa sostuvo que su agrupación política no es de derecha ni de izquierda, sino que la califica como centro-democrática.

"Salvemos al Perú está en contra de la polarización, de ese enfrentamiento que ha habido en nuestro país en el ámbito político. Lo decimos con claridad: ni izquierdas, ni derechas, ni trasnochada ni achorada, ni nada. Queremos construir un espacio democrático, centro democrático, para que todos los hombres y mujeres que quieran trabajar por reconstruir el Perú tengan un espacio", aseguró.

"Es un centro firme y decidido, no como algunos dicen que el centro es tibio. Yo tengo una posición política, vengo de la izquierda, pero hoy necesitamos trabajar unidos por salvar a nuestro país (…) En esa línea, yo voy a hacer todo lo necesario para aportar desde una de las áreas más complicadas para nuestro país que es la seguridad", resaltó.

Fiscalía citó a Mariano González para declarar sobre creación de Eficcop en investigación contra Dina Boluarte

El pasado mes de mayo, la Fiscalía de la Nación citó al exministro Mariano González para que brinde sus declaraciones sobre la creación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Ello, en el marco de la investigación que se le sigue a la mandataria Dina Boluarte y al renunciante ministro Walter Ortiz por el presunto delito de encubrimiento personal.

Como se recuerda, la Fiscalía anunció el inicio de las diligencias preliminares luego de la publicación de la Resolución Ministerial n° 0610-2024-IN, que desactivó al equipo especial de la PNP que brindaba apoyo al Eficcop.

"Por disposición del despacho de la Fiscalía de la Nación, se pone de conocimiento que se ha programado su declaración testimonial para el día ello en mérito a la providencia no. 02, de fecha 15 de mayo de 2024; a efectos de que declare, respecto a los fundamentos para la creación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder [EFICCOP]. Ello en el contexto de la investigación que se sigue contra, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su actuación de presidenta de la República y, contra Walter Ortiz Acosta, en su actuación de ministro del Interior; en agravio del Estado", se puede leer en el documento.

La diligencia se llevó a cabo el último 22 de mayo, de manera presencial, en el despacho fiscal del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ubicada en la cuadra 5 de la Av. Abancay, en el Cercado de Lima.