Más de doscientos ciudadanos de todas las regiones participarán del debate 'Delibera Perú'

Bajo el lema "Volvamos a Conversar", más de 250 peruanos y peruanas de todas las regiones del país debatirán y analizarán temas cruciales sobre representación política y participación ciudadana, en el evento denominado Delibera Perú, organizado por IDEA Internacional.

Este espacio busca incorporar la opinión no experta de ciudadanos que no son parte de organizaciones políticas o que no siguen de cerca la coyuntura política, para vincularlas en las discusiones de políticas públicas y sobre los temas que más le interesan a la población.

Percy Medina, jefe de la misión para el Perú de IDEA internacional, detalló en Ampliación de Noticias de RPP, que este mecanismo de diálogo busca recoger de primera mano los puntos de vista del peruano de a pie en temas relevantes.

“Lo que busca esta iniciativa es vincular a las personas que no necesariamente son las más participativas, ni están en partidos políticos, o siguen activamente las noticias; con discusiones centrales de la agenda pública. Esto es algo que se está empezando a usar en el mundo, como una manera de incorporar la opinión no experta en discusiones políticas o públicas”, expresó.

"Delibera Perú", que se desarrollará el 6 y 6 de octubre, es una colaboración entre IDEA Internacional, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), responsable de la selección de los 250 participantes; con la asesoría de la Fundación Tribu (Chile) y la Universidad de Stanford (EE. UU.), institución impulsora de este modelo.

“Nosotros estamos trabajando de la mano de la Universidad de Stanford que tiene una experiencia en más de 40 países trabajando con diversos temas y en entornos muy distintos, con culturas diferentes, con miradas distintas a los problemas públicos. Y lo que se ha demostrado es que la gente sí se involucra, que la gente acepta participar. A partir de muchos años de trabajo de Stanford lo que se tiene es una metodología ya afinada que permite reducir las subjetividades siempre presentes en la presentación de los temas, para tratar de darle a la gente elementos para una discusión informada, tratando de tener también un panel de expertos plural, amplio, que ayude a que la gente vaya al corazón de los problemas y encuentre soluciones y proponga soluciones”, sostuvo el vocero.

La experiencia en otros países

Medina explicó que en Chile se utilizó esta metodología para la discusión sobre el sistema de pensiones. A partir de ello, el propio Senado incorporó una serie de ideas y elementos que salieron producto de esa discusión.

Otros países como Islandia y Finlandia también están empezando a usar este método en espacios locales para discutir aspectos que tienen que ver con la vida local, así como otros temas nacionales que muchas veces no son fáciles de trasladar hacia la ciudadanía.

“Y esto [el evento] se hace sobre la base de una muestra de ciudadanos, esa es la novedad del método: se hace un sorteo que permite que una muestra de ciudadanos se siente a deliberar sobre determinado asunto. Los expertos acompañan y asesoran, pero es la gente la que discute [...] A lo que tienden estos grupos es a evitar la confrontación estéril y a combatir la desinformación, y sobre la base de información verás, encontran opiniones y posiciones razonables para diseñar políticas públicas”, expresó Percy Medina.

Hacer frente a la apatía política

Para el vocero de IDEA Internacional, cuando la gente siente que las autoridades no los representan o que la democracia no está rindiendo, la insatisfacción con la calidad de la democracia aumenta, por ello, mecanismos con base en el diálogo deben surgir como alternativa.

"En ese momento justamente hay que responder con otros mecanismos de participación y otros mecanismos de tomar el pulso a la gente [...] En algún momento se pensó que las redes sociales iban a ser el gran mecanismo de amplificación de la voz, pero hoy claramente se muestra que no es así porque son espacios donde lo que prima es más bien el odio, la polarización, los insultos; entonces hay que buscar maneras para que la ciudadanía se exprese y para que las autoridades tomen de la gente lo que la gente piensa. La crisis de representación es real porque se han roto los canales de comunicación y las autoridades no llegan a escuchar exactamente lo que la gente quiere", expresó.