Alianzas a través de frentes presidenciales: ¿son una opción viable para reducir el número de candidatos en las Elecciones 2026?

Congreso Frentes presidenciales: ¿una opción viable para reducir el número de candidatos en las elecciones 2026?

De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) existen, hasta la publicación de este informe, 66 partidos políticos que podrían presentar candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso en las próximas Elecciones Generales 2026. Esto generaría confusión en los electores, quienes tendrían muy complicado informarse al detalle del perfil de los cientos de postulantes a nivel nacional, de acuerdo a expertos consultados por El Poder en tus Manos.

En el Perú, las alianzas políticas permiten que dos o más organizaciones se unan y compitan juntas en elecciones, formando una sola oferta electoral para el ciudadano. Sin embargo, según la ley, exigen un porcentaje extra de votos por cada agrupación política que integre la alianza, elevando la valla electoral y facilitando que, si no la alcanzan, estos partidos pierdan la inscripción.

Una opción viable: los frentes presidenciales

En algunos países de la región existe el mecanismo de los frentes presidenciales. ¿En qué consisten? Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, explica: "El frente presidencial es cuando dos o más partidos políticos se unen en una única plancha de presidente y dos vicepresidencias, pero cada partido [integrante de esa alianza] mantiene su independencia en relación a quienes son sus candidatos al Congreso de la República".

En otras palabras, la alianza se genera con un solo candidato o candidata presidencial y dos vicepresidencias, pero cada partido que la integra postula su propia listas al Congreso de la República de manera independiente.

En el caso del Perú, a partir del 2026, el Parlamento estará compuesto por dos instancias: la Cámara de Diputados y el Senado. La opción de los frentes presidenciales no solo reduciría el número de candidatos en elecciones, sino que permitiría la creación de una agenda común en el Congreso, agrega Henzler. "Al formar un frente, previo a la elección, [los integrantes de la alianza] sí van a tener que generar ciertos consensos, cierta unidad en ideas de plan de gobierno, incluso de agenda parlamentaria. Con ello podrían llegar al Congreso con mayores niveles de confianza y de cohesión", sostiene.

Frentes presidenciales: la experiencia mexicana

En México, por ejemplo, la ley permite que dos o más partidos políticos se unan a través de coaliciones. Este mecanismo, que básicamente es la figura explicada del frente presidencial, permite que las organizaciones políticas presenten una sola fórmula presidencial, pero que mantengan listas individuales al Parlamento.

En diálogo con El Poder en tus Manos, el politólogo mexicano y profesor en el Departamento de Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara, Andrea Bussoletti, refiere que en los últimos años, en México, el número de organizaciones políticas que logran reunir las firmas necesarias para participar en procesos electorales ha ido en aumento y que deben superar una valla electoral del 3% de la votación a nivel nacional para conservar su registro.

"La normativa [para las coalicioneso frentes presidenciales] en México establece que los partidos que deciden conformar una alianza deben registrar ante la autoridad electoral un acuerdo [donde] establecen que van a competir juntos. Y es interesante ver cómo cada partido sigue conservando su cuota de financiamiento público", precisa al señalar que las organizaciones políticas que finalmente optan por unirse "no se ven obligadas a ceder mucho a cambio de la participación de una alianza".

En ese sentido, Bussoletti precisa que las coaliciones en México se forman no necesariamente por razones ideológicas, sino que, en la mayoría de casos, "es el cálculo estratégico de cuántos votos necesito para ganar y quién me los pueda dar".

¿Se puede reducir entonces la cantidad de candidatos?

El experto mexicano precisa que, en su país, esta figura sí tiene un impacto en evitar que exista la proliferación de agrupaciones políticas en un proceso electoral, sobre todo cuando en ese y otros países de Latinoamérica existe una tendencia a "ver partidos muy pequeños y muy numerosos".

"Desde la perspectiva del mexicano, el hecho de que haya siete organizaciones [políticas] que reciben dinero, financiamiento público, que tienen acceso a radio y televisión, que cuyos funcionarios evidentemente hacen una vida distinta de la del ciudadano promedio, es visto como algo todavía excesivo", sostiene.

En las elecciones mexicanas de este año 2024, las siete organizaciones en competencia aplicaron el mecanismo de coaliciones [o frentes presidenciales] y terminaron presentándose solo tres candidatos a la Presidencia, comenta Bussoletti.

"Todo eso efectivamente hace que el escenario sea sencillo, simple de entender y que el ciudadano sepa de qué lado ubicarse (...) cuando hay más dispersión [de partidos] resulta más complicado para el elector saber [con quién o dónde] se siente identificado y quien lo representaría mejor", sostiene.

¿Es posible que los frentes presidenciales se apliquen en el Perú?

En opinión del abogado constitucionalista Heber Joel Campos sí es posible, pero para establecer este mecanismo se necesita hacer cambios en la ley electoral.

"Para impulsar una medida como esta sería necesaria una reforma a nivel de la Ley Orgánica de Elecciones. No se requiere una reforma constitucional. La Constitución no regula cómo se organizan las elecciones o bajo qué supuestos una organización política puede o no participar en ellas. La Constitución sólo prevé el marco general respecto a los derechos políticos y sus garantías. La ley electoral, en cambio, regula de manera específica cómo esos derechos operan en la práctica", refiere.

Para Álvaro Henzler, de Transparencia, plantear los frentes presidenciales también "requiere claramente un cambio en la ley electoral", aspecto que podría evaluarse y obtener luz verde en una legislatura del Congreso.

"En el marco de [nuestro] Plan por la Democracia, hemos recogido la [opinión] de las propias organizaciones políticas y hemos escuchado a varios partidos y líderes que han comenzado a compartir la idea [de tener frentes presidenciales]. Es una herramienta muy concreta que nace de los propios políticos en el país y que depende del Congreso de la República para aprobarla, pero sería muy conveniente para reducir la atomización y, por ende, adelantar la búsqueda de consensos y de gobernabilidad en el país que tanto lo necesita", recalca.

Aprobar una reforma de Ley Orgánica de Elecciones requiere, como mínimo, de 66 votos de los congresistas en una sesión del Pleno. Expertos coinciden en que estamos a tiempo para iniciar el debate y evaluar la aplicación de los frentes presidenciales en el Perú para las Elecciones 2026.