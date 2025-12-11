Miembro del JNE asegura que no sabía que Antonio Ortiz era precandidato presidencial cuando se encontró con él

El miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry, representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL), se pronunció tras los cuestionamientos surgidos luego de difundirse una fotografía en la que aparece reunido en un hotel con Antonio Ortiz, precandidato presidencial del partido Salvemos al Perú, quien el último domingo empató en las elecciones primarias por delegados con el también aspirante Mariano González.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Ramírez aseguró que la reunión no había sido pactada con el precandidato presidencial, sino con Aquiles Guerrero, productor general de Best Cable Televisión de San Juan de Lurigancho, y que el objetivo del encuentro era coordinar futuras entrevistas con dicho medio.

Asimismo, explicó que un retraso de más de media hora debido a una sesión previa provocó que, al llegar al Hotel Sheraton, encontrara a Guerrero acompañado por otra persona.

“Cuando llegué a la reunión, encuentro al señor Guerrero tomando desayuno con otro señor. Los saludo y me presenta al ingeniero Ortiz”, indicó.

Ramírez afirmó que durante la conversación no se abordaron temas políticos ni electorales, y que Ortiz se presentó como un profesional del rubro de rodamientos industriales.

“En ningún momento hemos hablado ni de candidaturas, ni de partidos políticos”, remarcó.

El miembro del JNE manifestó que solo supo que Antonio Ortiz era precandidato cuando, tras la difusión de la fotografía, una reportera del medio La Pista Clave, que reveló el caso, le consultó por el encuentro.

“Ahí hago la consulta y veo que efectivamente se trataba de esa persona”, señaló.

A ello, agregó que la imagen que desató la controversia lo muestra únicamente a él y a Antonio Ortiz en el hall del hotel, mientras que Aquiles Guerrero -la persona con quien realmente había agendado la reunión- no aparece en la toma.

En ese sentido, afirmó que formalizó ante el hotel su pedido para acceder a los videos de seguridad, al considerar que la toma de la fotografía podría responder a un caso de seguimiento o reglaje.

“No sé con qué intención no aparece el otro señor. Yo he pedido los videos de seguridad del Sheraton para ver qué persona o qué personas me filmaron y me tomaron foto, porque esto no puede estar pasando. Cuál es la intención de que se me tome una foto, en todo caso, recortada”, sostuvo.