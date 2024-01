Raúl Molina: El rol y la función que tienen los prefectos y subprefectos "es muy poco claro"

Estado "En realidad el rol y la función que tienen es muy poco clara", señaló Raúl Molina

"En realidad el rol y la función que tienen es muy poco clara", señaló Raúl Molina. | Fuente: Composición RPP/Andina

Raúl Molina, exjefe del gabinete de asesores de Dina Boluarte, explicó las funciones que cumplen prefectos y subprefectos a raíz del caso de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, quien habría utilizado a estos funcionarios para conseguir firmas e inscribir a un partido político con miras a las elecciones generales del 2026.

"El año 2023 la Dirección General de Gobierno Interior, de la cual dependen prefectos y subprefectos, recibió más o menos 77 millones de soles, de lo cual la mayor parte fue para remuneraciones. Y en el año 2022 recibió alrededor de 65 millones. Es muy discutible la utilidad de esta institución. Nació con la República, tomada de una institución francesa, pero el rol que tienen en Francia los prefectos es absolutamente mucho más claro y útil que el que tienen en Perú", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hasta muy entrado el siglo XX los prefectos y subprefectos eran un mecanismo de cómo el poder nacional mantenía control sobre el territorio, pero eso ya no es así. En mi experiencia, cuando fui viceministro de gobernanza, me servía como una persona con la que podía coordinar y recoger información muy cercana de lo que estaba pasando en una provincia o distrito en caso de conflictos sociales", aseveró.

"El rol que tienen en el papel es contribuir con el orden público. Encontré una cosa bien entretenida como definición: 'El prefecto proteje los intereses de la Nación ante la posibilidad de desorden y anarquía de las autoridades locales'. A comienzos del siglo XX, un prefecto podía convocar a una tropa de la Policía para resolver un problema de orden público. Pero sí pueden servir como bisagra con el territorio del Poder Ejecutivo. Estos señores deberían ser representantes del Ejecutivo como mecanismo de coordinación, pero no tienen nada que hacer en el Ministerio del Interior. Ahora, pasarlos a PCM es una reforma mayor y habría que discutir su utilidad. Porque la otra posibilidad es suprimirlos. En realidad el rol y la función que tienen es muy poco clara más allá de dar las autorizaciones para movilizaciones", agregó.

Requisitos para ser prefectos o subprefectos

Con respecto a los requisitos para ser nombrado prefecto o subprefecto, Molina que no se necesita experiencia, sino que se trata más de un cargo de confianza.

"Las prefecturas han sido siempre una herramienta para pagar favores a personas que colaboraron en las campañas hasta nivel distrital. El perfil para ser prefecto y subprefecto no es muy elaborado. No hay que tener muchas cualidades en términos de experiencia o carrera. Casi cualquier persona puede ser, la que designe el partido del gobierno o las autoridades del gobierno. No hay que ser profesional ni tener experiencia en el sector público. Hay que ser una persona de confianza", finalizó.