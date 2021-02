Para la jornada electoral, la ONPE recomienda a los ciudadanos acudir a votar en horarios escalonados, según el último dígito del DNI. Se sugiere que entre las 7:00 a.m y 9:00 a.m voten las personas vulnerables, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad. A partir de las 9:00 a.m dependerá del último número del DNI.