Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. | Fuente: AFP

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, rechazó la versión en su contra sobre presuntamente haber recibido financiamiento de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro.

"Por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso, para que se diga si alguien se ha alcanzado un sol, y que me haya dicho: Pedro, aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti. Rechazo rotundamente", expresó el candidato de izquierda.

De otro lado, sostuvo que ya tiene el equipo para un eventual Gobierno, pero evitó dar nombres de los integrantes.



"Ya tenemos personas idóneas y lo vamos a decir en su momento. Quiero agradecer a las personas que se han comprometido. No voy a decir ningún nombre, lo voy a decir en su momento. No se trata solo de un Gabinete, se trata de un equipo de trabajo", indicó Pedro Castillo.

Investigación en Junín

La fiscal Bonnie Bautista, del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, indicó que los integrantes de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro” buscaron introducir fondos ilícitos a la campaña política de Perú Libre.

La fiscal Bonnie Bautista sustentó ayer el pedido 36 meses de prisión preventiva para 20 presuntos integrantes de la citada organización criminal.

La magistrada señaló que, de acuerdo al acta de transcripción de un aspirante a colaborador eficaz signado con el número 1-2021, en octubre del año 2020, a través de Francisco Mueras Santana y Marina Vásquez López, implicados en el caso, se dio la orden desde el Gobierno Regional de Junín para que se capte una mayor cantidad de postulantes para la obtención de licencias de conducir de manera ilícita.

“El objetivo era financiar la campaña política del partido político de turno en esta gestión 2019 - 2022, que como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales”, indicó la magistrada en referencia a Perú Libre.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Es seguro combinar vacunas de Astrazeneca y Pfizer?