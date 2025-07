Rolando Arellano advierte que si los candidatos no están preparados “lo peor que les podría pasar” es ser elegidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rolando Arellano estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría para Crecer, advirtió que, si los candidatos en las próximas elecciones no están preparados adecuadamente, “lo peor que les podría pasar” es ser elegidos por la ciudadanía.

En Ampliación de Noticias, el especialista recordó el mito del rey Midas, que fue maldecido con convertir todo lo que tocaba en oro, al punto de no poder comer ni beber. En ese sentido, Arellano apuntó que “si pides muchas cosas cuando no estás preparado, puedes tener problemas”.

“Creo que eso es importante que lo sepan las muchas personas que son candidatos ahora a las elecciones próximas. 43 partidos que están pensando en ganar la Presidencia o cosas como esas y que quizás deberían reflexionar que lo peor que les podría pasar es que se cumplan sus deseos de llegar, si es que no están preparados”, manifestó.

Para el especialista hay varios ejemplos que personas que llegaron al poder sin estar preparados y ahora asumen problemas legales o, incluso, están en prisión.

“Hay muchos otros que no tienen partidos adecuados, solo tienen promesas, pero no tienen la capacidad de cumplirlas. Lo peor que les puede pasar es que, al cumplirse sus deseos, les ocurra, como ya vemos en muchos de nuestros políticos: entran al Gobierno y en lugar de tener la felicidad que ellos esperaban por el poder que les daba, lo que empiezan a tener es los problemas. (...) Y terminan muchos de ellos, como muchos de nuestros presidentes y políticos, con los problemas de hoy”, sentenció.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Una mirada a lo rural

En otro momento, Rolando Arellano consideró que no estamos dándole la mirada “más adecuada” al mundo rural, evaluándolo con los estándares del mundo urbano.

“Tiene una lógica distinta de vida y siempre lo describimos como lo que no tiene lo urbano. Es decir, no tiene edificios, no tiene delivery o no tiene ‘X’ cosas. Y en realidad lo que pasa es que lo rural sí tiene una forma de vida distinta, tiene mucho de autoconsumo”, refirió.

“Incluso, cuando lo analizamos y le ponemos niveles socioeconómicos, sucede que todo lo rural de un momento a otro se vuelve como un nivel socioeconómico muy bajo. Claro, porque lo clasificamos si tiene auto o si tiene techo de concreto o si tiene lavadora”, agregó.

El especialista apuntó que esto no significa que el mundo rural no tenga problemas, entre los que resaltó la falta de acceso a servicios básicos, “porque no les llegan hospitales, escuelas cercanas de calidad”. “Es decir, más que tratar de transformar a lo rural y volverlo urbano, deberíamos acercarle las ventajas de la educación”, sentenció.