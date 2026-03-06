Últimas Noticias
Wolfgang Grozo dice que no indultará a expresidentes presos si llega al poder

Wolfgang Grozo
Wolfgang Grozo, postulante a la Presidencia de la República. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El candidato presidencial por el partido Integridad Democrática se pronunció también sobre la presencia de postulantes con antecedentes en su lista parlamentaria.

Wolfgang Grozo, general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y candidato presidencial por el partido Integridad Democrática, propuso cadena perpetua para los altos funcionarios que cometan actos de corrupción.

“Mi hoja de vida y mi trayectoria completamente limpia hacen de que tenga la calidad y la prerrogativa moral de valores, competencias y capacidades de gobernar el país”, dijo en una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Cuando se le preguntó sobre la presencia de candidatos con antecedentes en su lista parlamentaria, como Cleofe Monzón (condenada por peculado) y Paulo César Novoa (sentenciado por violencia familiar), Grozo admitió que hubo filtraciones, pero responsabilizó parcialmente a las herramientas proporcionadas por el Jurado Nacional de Elecciones y al convenio con una ONG que realizó el tamizaje.

“El partido no va a avalar esa candidatura. Ya están, porque las leyes lamentablemente así lo determinan, pero el partido no avala esas candidaturas”, declaró, tras confirmar que ya se les ha pedido la renuncia.

Asimismo, el postulante presidencial se mostró en contra de otorgar indultos a exmandatarios presos y manifestó su preferencia técnica por la adquisición de aviones estadounidenses F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, calificándola como una plataforma "completamente moderna"

“Como presidente de la República, yo me inclinaría para la compra de los F-16”, señaló.

Al ser consultado sobre por qué el electorado debería confiar nuevamente en un militar, Grozo apeló a su vocación de servicio: “Soy un patriota, lo he demostrado no solamente en la parte operativa, una persona completamente preparada por las oportunidades que he tenido y he tomado una decisión de estar aquí al pie del cañón”.

