Proética realizó panel sobre medidas contra la corrupción de cara a las Elecciones Generales 2026

Proética presentó a los candidatos presidenciales una agenda de doce medidas urgentes para enfrentar la corrupción en el país como parte del evento 'Un Perú Sin Corrupción, diálogo con candidatos'. Fernando Carvallo, conductor de RPP, participó en el evento como panelista.

Ocho de cada 10 peruanos consideran que la corrupción ha empeorado en los últimos cinco años, según la última Encuesta Nacional de Percepciones sobre la Corrupción. Con ese preocupante diagnóstico y a poco de las elecciones generales del 12 de abril, especialistas y organizaciones civiles fueron convocados por Proética para plantear una agenda de doce propuestas urgentes.

Estas medidas fueron presentadas hoy a distintos candidatos a la presidencia en el evento “Un Perú sin Corrupción: Diálogo con los Candidatos”, que contó con la participación de Fernando Carvallo, conductor de RPP, como panelista.

Como parte del panel “Todos tenemos un rol por la integridad”, Fernando Carvallo remarcó el rol del periodismo en la búsqueda de la integridad y compartió su experiencia entrevistando a personajes involucrados en presuntos actos de corrupción.

“Como periodista en algún momento uno se halla a solas mirando a los ojos a alguien y ese alguien puede ser un funcionario, un juez, un empresario corrupto, yo sé que lo es, yo sé que me miente, él sabe que yo lo sé, pero no lo puedo probar y en consecuencia no lo puedo decir, tengo que buscar la manera de que el público se forme su propia opinión”, sostuvo.

En esa misma línea, destacó el compromiso que tiene RPP con las elecciones general del próximo 12 de abril, a través de su cobertura electoral, El Poder en Tus Manos.

“Están muy satisfechas del esfuerzo que como radio y como grupo hacemos para que los ciudadanos sientan que el poder está en nuestras manos”, señaló.

En el panel también participaron Mariela García de Fabbri, presidenta de Empresarios por la Integridad; Joanna Kámiche, presidenta del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; Álvaro Henzler, presidente ejecutivo de Asociación Civil de Transparencia; y Alissar Chaker, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú; con la moderación de Rafael Fernández Stoll, del Consejo Directivo de ProÉtica.

Trabajo conjunto contra la corrupción

Como parte del evento, Julio Pérez Alván, presidente del Consejo Directivo de Proética, destacó el esfuerzo detrás de la articulación de las doce propuestas dirigidas a los aspirantes a la Presidencia para luchar contra la corrupción y por la integridad.

“La corrupción roba, abusa, excluye, desintegra y mata. Sin embargo, este no es un espacio de lamento, es un espacio de mucha responsabilidad. Este evento forma parte de una agenda de reformas construida en diálogo con más de 150 especialistas”, indicó.

El director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, fue el encargado de exponer los puntos de la Agenda de Reformas por la Integridad y la lucha contra la Corrupción a los candidatos.

Las propuestas se presentaron en tres bloques. En el primero se plantean acciones como la implementación de una Autoridad Nacional de Integridad, reemplazar la Comisión de Ética del Congreso por un mecanismo autónomo, y medidas para fortalecer a la Contraloría y el sistema judicial. El segundo se enfoca en la lucha contra las economías ilegales, así como supervisar a la policía y el financiamiento de los partidos políticos. El tercero promueve la integridad en el sector privado, además de reforzar los mecanismos de denuncias ciudadanas anónimas.

Proética también pidió a los candidatos que las medidas se combinen en un servicio de urgencia crítica en el sector salud, ya que, según la Encuesta Nacional de Percepciones Sobre Corrupción, el 40% de los peruanos considera que esta afecta directamente los servicios de este y otros sectores.

Durante la jornada también se realizó un diálogo entre candidatos presidenciales, quienes escucharon estas propuestas contra la corrupción, un problema que exige compromiso real de las autoridades y de la ciudadanía para construir un Perú más íntegro.