Gobierno autorizó transferencia de más de mil millones de soles al Mindef para repotenciar capacidad militar en Base Aérea La Joya

El Gobierno oficializó este lunes una inyección de recursos destinada a mejorar las capacidades militares aéreas en la Base Aérea La Joya, en Arequipa. A través de un decreto supremo (N° 020-2026-EF) publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano autorizó para este fin una transferencia de 1,137,000,000.00 de soles a favor del Ministerio de Defensa.

El proyecto registrado con el Código Único de Inversiones (CUI) N° 2573425 se denomina: "Recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento del Grupo Aéreo Nº 4, Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa".

La normativa legal establece que los recursos se incorporan al presupuesto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para "la adquisición de activos no financieros", lo que en términos de gestión pública implica la compra o renovación de bienes de capital. En este caso, se trataría de aeronaves de combate de alto rendimiento.

La Base Aérea La Joya, sede del Grupo Aéreo N° 4 de la FAP, es un lugar estratégico en la defensa nacional y alberga las aeronaves de combate más importantes del país.

En las especificaciones del desembolso al Ministerio de Defensa, el decreto especifica la categoria presupuestas 0135, destinada para la "Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional"

Financiamiento mediante bonos soberanos

El origen de los fondos proviene de operaciones de endeudamiento interno aprobadas previamente por el Estado. Según los considerandos de la norma, este presupuesto forma parte de los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos soberanos autorizada en diciembre de 2025.

El Ministerio de Economía y Finanzas, tras recibir los informes técnicos y legales correspondientes del Ministerio de Defensa, emitió la opinión favorable para la disponibilidad presupuestaria que permite el inicio de los desembolsos para este ejercicio fiscal.

"Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 1 137 000 000,00 (UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Defensa, para financiar parcialmente la ejecución del proyecto de inversión con CUI Nº 2573425", suscribe el Artículo 1 de la norma refrendada por la presidenta de la República y los ministros de Defensa y Economía.

Restricciones y fiscalización del gasto

Dada la magnitud de la cifra y la naturaleza de los recursos provenientes de crédito oficial, el decreto impone cláusulas estrictas de control.

El titular del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú tienen un plazo de cinco días para desagregar los recursos, debiendo informar de estos movimientos a los organismos del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Además, existe una prohibición expresa de utilizar el dinero para cualquier actividad que no sea la recuperación de las capacidades de los aviones caza en La Joya.

"Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son incorporados", advierte el artículo tercero del dispositivo legal.

El decreto lleva la rúbrica del presidente José Enrique Jerí Oré, junto al ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles, cerrando así el marco normativo para esta operación de seguridad nacional.