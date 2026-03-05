Jakke Valakivi y Jorge Solís, candidatos al Senado, presentan sus propuestas sobre formalización empresarial y lucha contra la minería ilegal

Jakke Valakivi, candidato al Senado por el partido Libertad Popular, señaló que una de sus propuestas será la de fortalecer el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar la minería ilegal en distintas regiones del país.

"La colaboración sería llevar adelante los operativos con la Marina de Guerra del Perú y sacar a los mineros ilegales de los ríos y de las zonas donde están operando, bueno, en Madre de Dios y en muchas otras partes de la selva", manifestó en RPP el exministro de Defensa.

Según explicó, estas acciones también deberían ejecutarse en ríos y áreas de la Amazonía como Ucayali y Loreto, así como en zonas del norte del país donde también se registran altos índices de minería ilegal, como Pataz, en La Libertad.

"Sabemos que las Fuerzas Armadas tienen mejor equipamiento que la policía y pueden ayudar y colaborar en ese sentido para poder controlar adecuadamente esas situaciones de vulnerabilidad que tenemos en el país en torno a la minería ilegal", explicó.

Por otro lado, Valakkivi destacó la necesidad de otorgar transparencia y mantener la meritocracia desde el Senado, pues entre sus funciones está la elección de tres directores del Banco Central de Reserva y el superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Afirmó también que buscará promover la formalización económica a través de incentivos temporales en materia tributaria y estímulos económicos, a fin de reducir los altos índices de informalidad en el país.

"Tenemos que simplificar los trámites de formalización de manera importante. Constituir una empresa puede tomar más de medio año en el Perú; eso debería ser una o dos semanas, y para eso necesitamos mejorar todos los procedimientos de la administración pública porque es impensable todo el circuito que hay que recorrer cuando se quiere formalizar una empresa", apuntó.

Asimismo, indicó que se deben revisar las exoneraciones tributarias, particularmente en la Amazonía, pues señaló que en regiones como Iquitos, pese a años de beneficios fiscales, no se observan los avances esperados.

Propuestas de Jorge Solís

Por su parte, Jorge Solís, candidato al Senado por Renovación Popular, planteó facilitar el acceso a créditos para micro y pequeños empresarios, como una vía para reducir la informalidad.

"Tenemos que procurar que haya mayores créditos, que el crédito llegue a los emprendedores. El 99,5 % de los emprendedores son micro y pequeños empresarios; ese es el tejido empresarial en el Perú. Sin embargo, el crédito solamente llega al 20 %", remarcó.

Según Solís, expresidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, la inclusión financiera puede impulsar la formalización empresarial, pues los créditos otorgados a los microempresarios les permiten potenciar sus negocios, dando paso a la formalidad.

En esa línea, señaló que la tramitología y los costos administrativos asociados a la formalización representan una barrera para los emprendedores.

Solís también cuestionó la demora en la asignación del presupuesto solicitado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

"No hay una voluntad política de parte del gobierno de dar la partida necesaria que está reclamando el Jurado Nacional de Elecciones, y la señora Millares, como exministra de Economía, aprobó este presupuesto, y sin embargo no se están habilitando los recursos, y eso resulta preocupante", comentó.

Así, consideró necesaria la intervención del Ministerio Público, en su labor preventiva del delito, para evitar que surjan problemas durante el transcurso del proceso, a fin de llevar a cabo una campaña electoral transparente.

"No tiene por qué haber demora. La primera ministra ha sido ministra de Economía y conoce la urgencia de que se disponga de estas partidas para que el JNE pueda desplegar su labor. Exhorto a la PCM y al MEF a que se habiliten rápidamente estos recursos para que puedan ejercer su función", manifestó.