Reportan lluvias y descargas eléctricas en distritos de Lima este: ¿Qué dijo Senamhi?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó la noche de este jueves sobre reportes de descargas eléctricas en diversos distritos del este de la capital, que coinciden con el aviso previo de precipitaciones.
A través de su cuenta de Facebook, la entidad informó que estas descargas fueron anticipadas por un aviso vigente de precipitaciones en la sierra y costa norte que va desde este jueves 5 de marzo hasta el sábado 7 de marzo.
“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”, señala el aviso.
Lluvias y descargas continuarán
Al respecto, especialistas del Senamhi indicaron que la sierra central registra lluvias localizadas que están acompañadas de descargas eléctricas y que se están desplazando hacia la costa.
Añadieron que se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas. Por lo que recomendaron a la población estar preparados para las precipitaciones con mochilas de emergencia y organizándose en comunidad estableciendo rutas de evacuación.
Ciudadanos reportaron a través del Rotafono de RPP la ocurrencia de descargas eléctricas en diversos distritos de Lima, como Chaclacayo, Cieneguilla y Lurigancho-Chosica.
Este fenómeno está acompañado de una lluvia fuerte que se ha prolongado.