Reportan lluvias y descargas eléctricas en distritos de Lima este: ¿Qué dijo Senamhi?

Las descargas eléctricas fueron reportadas en diversos distritos de Lima este.
Las descargas eléctricas fueron reportadas en diversos distritos de Lima este. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

A través de un mensaje en Facebook, el Senamhi informó que estas descargas fueron anticipadas por un aviso vigente de precipitaciones en la sierra y costa norte que se prolongará hasta el sábado.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó la noche de este jueves sobre reportes de descargas eléctricas en diversos distritos del este de la capital, que coinciden con el aviso previo de precipitaciones.

A través de su cuenta de Facebook, la entidad informó que estas descargas fueron anticipadas por un aviso vigente de precipitaciones en la sierra y costa norte que va desde este jueves 5 de marzo hasta el sábado 7 de marzo.

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”, señala el aviso.

Lluvias y descargas continuarán

Al respecto, especialistas del Senamhi indicaron que la sierra central registra lluvias localizadas que están acompañadas de descargas eléctricas y que se están desplazando hacia la costa.

Añadieron que se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas. Por lo que recomendaron a la población estar preparados para las precipitaciones con mochilas de emergencia y organizándose en comunidad estableciendo rutas de evacuación.

Ciudadanos reportaron a través del Rotafono de RPP la ocurrencia de descargas eléctricas en diversos distritos de Lima, como Chaclacayo, Cieneguilla y Lurigancho-Chosica.

Este fenómeno está acompañado de una lluvia fuerte que se ha prolongado.

Senamhi Descargas eléctricas Lluvias

