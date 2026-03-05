¿Tienes multas electorales o tu DNI está vencido? Todo lo que debes saber antes de votar el 12 de abril

El próximo 12 de abril los peruanos acudiremos a las urnas. | Fuente: Andina

El 12 abril el Perú vivirá otra jornada electoral en la que deberá elegir a sus próximas autoridades. A diferencia de los últimos comicios del siglo XXI, esta vez, los ciudadanos deberán votar por senadores y diputados, ya que el nuevo Congreso estará dividido en dos Cámaras. Además, se escogerá al próximo presidente de la República y representantes del Parlamento Andino.

A pocas semanas de las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteró la importancia de que todos los peruanos estén preparados para ejercer su derecho al voto. En diálogo con Encendidos, Bruno Bencich, especialista en educación electoral de la institución, abordó diversas inquietudes de la ciudadanía respecto a los requisitos y procedimientos para sufragar.

¿Puedo votar con mi DNI vencido?

Una de las preguntas más comunes de la ciudadanía se refiere a la validez del Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de votar. Al respecto, Bencich señaló que -al momento- no se acepta ningún otro documento como forma de identificación, ni siquiera el pasaporte o la licencia de conducir.

“Lo que dice la normativa es que el DNI tiene que estar actualizado y vigente”, precisó. Sin embargo, señaló que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) podría emitir futuras resoluciones excepcionales que podrían permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con DNI vencido.

Benchich instó a los ciudadanos a renovar sus documentos con anticipación, ya que el trámite para actualizar el DNI puede realizarse hasta dos meses antes de la fecha de vencimiento.

“Si tu DNI se vence el 11 de abril o 12, tú puedes actualizarlo ahora. El Reniec te va a emitir tu DNI electrónico versión 3. Entonces, sí insistimos a la población, le instamos a que se acerque a una oficina, que renueve sus documentos y que tenga todo al día vigente. Porque no solamente es para la votación. Es para los trámites también”, acotó.

Voto obligatorio

El especialista en educación electoral de la ONPE recordó que los ciudadanos de 18 a 70 años están obligados a sufragar, mientras que el voto es facultativo para las personas mayores de 71 años.

“Si la persona que tiene 71 no acude a votar, no amerita una multa, pero está en todo su derecho. Él aparece en el padrón electoral. Entonces, va a tener una mesa que ya se indicó”, señaló.

¿Podrán votar ciudadanos que arrastran multas de comicios pasados?

Bencich manifestó que las personas que arrastran multas de comicios pasados sí podrán ejercer su derecho al voto. “Que tengas multa electoral pasada, no invalida tu derecho a que puedas votar en estas elecciones. Entonces, si es que no han pagado la multa, igual pueden acudir a votar”, mencionó.

Asimismo, el vocero de la ONPE recordó que -en la actualidad- ya no están colocando hologramas en la parte posterior del DNI tras emitir el voto. “La constancia que en verdad siempre ha sido es que el elector firma en la lista de electores y pone su huella”, acotó.

Protocolo para integrantes de la comunidad LGBTQ+

Bruno Bencich sostuvo que la ONPE ha implementado un protocolo especial para garantizar el derecho al voto de las personas trans y no binarias en las próximas elecciones.

Según mencionó el representante de la ONPE, este protocolo brinda herramientas tanto a los miembros de mesa como a los electores para un trato respetuoso a los miembros de la comunidad.

“El protocolo brinda pautas, herramientas, no solamente a los miembros de mesa, sino también a electores y a todos los actores electorales, Fuerzas Armadas, mismo personal de la ONPE, de cómo acercarnos, de cómo tratar. Por ejemplo, dice que, si tenemos dudas, etc., le podemos preguntar a la persona, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus pronombres? Quizás utilizar pronombres neutros. No es necesario decir señor, señorita […], y mucho menos tomarle foto a la lista de lectores, a los datos personales de las personas, porque son datos personales que tienen los miembros de mesa”, enfatizó.

Asimismo, Bruno Bencich informó que, si un integrante de la comunidad LGBTQ+ es víctima de discriminación, la ONPE ha implementado un formato para que pueda interponer su queja a la institución.

“Si es que una persona trans o no binaria sufre discriminación en el local de votación, hay un formato de queja que puede instar y la ONPE puede tener conocimiento de qué está pasando en el local de votación”, acotó.

Personas con discapacidad

Bencich mencionó que la ONPE también ha desarrollado estrategias para personas con discapacidades. Estos incluyen la posibilidad de solicitar un módulo temporal de votación, donde se proporciona un ambiente más adecuado para aquellos con necesidades especiales, así como la opción de voto asistido para personas con discapacidades.

“Puede haber una persona con discapacidad intelectual que muchas veces no se nota, pero necesita un tipo de apoyo, etc. Entonces, tenemos un módulo temporal de votación, por ejemplo, que yo lo solicito al personal de la ONPE. Puedo decir, por ejemplo, mi familiar, mi amigo [o] mi acompañante tiene este problema que quizás no puede estar con mucha gente o le fastidia mucho la luz. Entonces, bajan los miembros de mesa con todo el material para que ellos voten”, enfatizó.

Votación para peruanos en el Extranjero

Benchich aclaró que, si un ciudadano tiene su DNI con dirección en el extranjero, pero está en Perú el día de las elecciones, no podrá votar aquí, ya que la mesa de votación corresponderá a su localidad en el exterior.

“No se va a habilitar una mesa de transeúntes, que es lo que lo llamábamos. Entonces, si su dirección está en el extranjero, su mesa que le corresponde es en el extranjero. […] Si está en el Perú, lamentablemente no va a poder acudir a votar porque vamos a implementar todo lo que es un voto presencial”, remarcó.

Además, recordó que la ONPE ha establecido que los residentes en el extranjero no recibirán multas si no pueden viajar a votar en la localidad asignada.

