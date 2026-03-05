Candidatos presidenciales presentaron propuestas anticorrupción en diálogo organizado por Proética

Candidatos presidenciales participaron en el evento “Un Perú sin corrupción: Diálogo con los candidatos”, organizado por Proética, donde se presentaron propuestas para enfrentar la corrupción. A casi un mes de las Elecciones Generales 2026, los aspirantes al sillón presidencial también aprovecharon el espacio para exponer sus propias iniciativas para combatir esta problemática en el país.

En el primer bloque participaron los candidatos Rafael Belaunde, de Libertad Popular; George Forsyth, de Somos Perú; Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad; y Enrique Valderrama, del Partido Aprista Peruano.

Forsyth propuso implementar un formato que sea firmado por las autoridades para levantar sus secretos bancarios y de las comunicaciones, además del uso de tecnologías para fiscalizar la gestión pública. Por su parte, Belaunde recalcó que una de sus medidas será restituir la meritocracia en las instituciones del Estado.

“Por eso es que nosotros proponemos hacerlo con tecnología, estas son las bodycam que existen en muchas policías a nivel internacional que las usan las 24 horas, que en Perú ya se compraron, al igual que el polígrafo, pero simplemente no se usan por la corrupción”, indicó Forsyth.

“De un tiempo a esta parte, la política se ha convertido en un espacio para personas que quieren encontrar a través de un cargo en el Congreso o un puesto público una vía para resolver un problema particular”, dijo Belaúnde.

Molinelli expuso que promoverá una transparencia total en las contrataciones públicas y recalcó que no se debe permitir en futuras elecciones a candidatos con antecedentes penales o judiciales. En tanto, Valderrama manifestó que las empresas cuestionadas por casos de corrupción no vuelvan a contratar con el Estado.

“Los partidos debemos hacer un esfuerzo por no llevar sentenciados y esa tarea la debimos haber hecho desde el inicio”, señaló Molinelli.

“En segundo lugar, vamos a declarar que toda empresa que haya tenido directivos sentenciados por corrupción, en el marco de una contratación con el Estado o que haya dejado obra probadamente abandonada en el país, no vuelva a contratar con el Estado”, manifestó Valderrama.

El segundo grupo estuvo conformado por Carlos Espá, de SíCreo; Marisol Pérez Tello, de Primero Mi Gente; y Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática. Espá señaló propuso eliminar trámites en instituciones públicas que, según él, promueven las coimas. Luego, Marisol Pérez Tello comentó que las autoridades deberían pasar por un polígrafo para recuperar la confianza de la ciudadanía. Finalmente, Grozo señaló que impulsará el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Eliminar tramites, licencias, autorizaciones, permisos, exoneraciones, privilegios que están diseñados para la corrupción para la coima, señaló Espá.

“Autoridad Nacional de Transparencia por encima de los gobiernos de turno, un organismo nacional autónomo con presupuesto propio”, dijo Pérez Tello.

“Implementación de pruebas poligráficas a nivel nacional, pruebas poligráficas de integridad a todos los funcionarios del Estado y finalmente el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera”, sostuvo Grozo.

Los candidatos manifestaron que varias de las propuestas presentadas durante este evento por Proética como parte de la Agenda de Reformas por la Integridad y la Lucha contra la Corrupción, coinciden con las que ya tenían planteadas y se comprometieron a evaluar la incorporación de estas ideas en sus respectivos planes de gobierno.

Durante el evento, los candidatos recibieron la simulación de la cédula electoral elaborada por el equipo de El Poder en Tus Manos, la cobertura electoral de RPP, a partir de la información oficial ofrecida por la ONPE. Ellos expresaron su asombro por el tamaño y resaltaron la labor de RPP en la difusión de información electoral verificada y de confianza.