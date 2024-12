David Tuesta sobre inasistencia de Dina Boluarte a la clausura de CADE 2024: "Creo que primó su temor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estado Boluarte "poco a poco iba mostrando que no tenía realmente un compromiso completo con el sector privado", dijo Tuesta

Boluarte "poco a poco iba mostrando que no tenía realmente un compromiso completo con el sector privado", dijo Tuesta | Fuente: RPP

El economista David Tuesta se refirió a la inasistencia de la mandataria Dina Boluarte a la clausura de CADE Ejecutivos 2024, foro empresarial que se realizó esta semana en la ciudad de Arequipa. Al respecto, Tuesta precisó que hubo negociaciones previas, pues la mandataria pretendía únicamente dar un discurso y no acceder a un diálogo. No obstante, "primó su temor" y optó por no ir a la ceremonia.

"Yo creo que la presidenta, al menos en imagen, ha ido transformándose. Es decir, cuando entró y asumió la Presidencia dio algunos guiños en torno a que buscaba trabajar con el sector privado. Intentó tener algunos nombramientos en el gabinete que poco a poco se iban despintando. Y poco a poco iba mostrando que no tenía realmente un compromiso completo con el sector privado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Creo que en el último año eso se ha acentuado y en alguna medida creo que también explica su ausencia. Lo que me contaron entretelones es que que la presidencia lo que quería ir es ir a dar un discurso, cuando era un diálogo. No quería dialogar. Luego, parece que hubo cierto acuerdo en algún diálogo con un cierto guión, pero al final creo que primó su temor", agregó.

Dina Boluarte no asistió a la clausura de CADE 2024

La mandataria Dina Boluarte decidió no asistir a la ceremonia de clausura de CADE 2024 el último jueves, un día después de que se diera a conocer una encuesta de Ipsos en la que un 93 % de los empresarios desaprobaban su gestión,

Boluarte Zegarra tenía previsto ofrecer una exposición titulada Diálogo por el Perú, aunque su participación estaba pendiente de confirmación.

La ausencia de la presidenta se sumó a la del ministro de Economía, José Arista, que también tenía previsto presentarse en CADE, aunque su participación fue finalmente cancelada.