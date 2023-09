Día Internacional de la Democracia: ¿Por qué es importante y cómo beneficia a todos los peruanos este sistema de gobierno?

A diario escuchamos frases como “respetar la democracia”, “defender la democracia” o “proteger el sistema democrático”, tanto en medios de comunicación como en diversos espacios de debate, sobre todo los de corte político, pero el ejercicio de hacer democracia no es exclusivo de la clase política del país, va más allá.

Si nos remontamos dos siglos antes, la consolidación en 1821 del proceso de independencia de la sociedad peruana fue en sí mismo una de las manifestaciones democráticas más importantes de la historia del Perú, motivada por la firme decisión de un gran número de peruanos que querían vivir con la libertad de elegir a sus propias autoridades para ser gobernados y dejar de ser colonia española.

Desde hace 202 años, desde el inicio del Perú como República, los peruanos han vivido entre los vaivenes de sostener una república democrática y las consecuencias de sufrir los efectos de regímenes dictatoriales. Y en la actualidad, se buscan alertas en toda manifestación que se aleje de los valores democráticos o que busque amenazar los mismos.

¿Pero qué es en sí la democracia? ¿Por qué es importante vivir bajo esta forma de gobierno? ¿Por qué hoy en día es muy importante protegerla?

Las voces de especialistas nos ayudarán a comprender.

Estado La democracia: ¿qué es y cuál es su importancia?

Un ideal social

“La democracia en términos generales es el gobierno basado en el voto del pueblo, basado en la voluntad del pueblo. Esa es la mayor aspiración que puede tener un país, un Estado; el de poder ser gobernado básicamente tomando en cuenta la voluntad popular”, señala Eduardo Vega, decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Nuestra democracia es representativa. Como sistema de gobierno se basa en la elección de autoridades: desde la propia presidencia pasando por elegir a congresistas, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales.

Pero la democracia no se queda únicamente en el ámbito político. Según la docente de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Milagros Campos, la democracia está presente a lo largo de nuestra vida cotidiana. “La democracia es el camino que garantiza que se cumplan los derechos de las personas. En las democracias no manda solamente la mayoría, sino que el tipo de decisiones que tome esa mayoría deben ser legítimas, deben ser adecuadas”, sostuvo Campos.

Además, indica que “los espacios democráticos no dependen solo de las autoridades, sino que cada uno de los ciudadanos debe apostar por este sistema que debe ser defendido, por ser el único camino que nos puede garantizar un desarrollo a largo plazo", manifestó la docente.

Eduardo Vega complementa y explica que la democracia no culmina con el voto al momento de elegir autoridades, la democracia también debe estar presente cuando se deciden los grandes temas del país. “La ciudadanía debe tener bajo sus manos el control de nuestros gobernantes y de la manera en que se dictan las normas”, recalcó.

Un ejemplo de cómo se hace democracia en el día a día es cuando se exigen servicios de calidad tanto en salud, educación o transporte, para el beneficio de todos. O cuando mediante la organización, el diálogo y los acuerdos por mayorías, se logran soluciones a problemas en nuestras comunidades o vecindarios.

No hay democracia sin participación

Para que la ciudadanía forme parte de las grandes decisiones y exprese su voluntad, debe involucrarse mediante la vigilancia ciudadana, haciendo una labor de fiscalización y control de sus autoridades. A esto se le llama participación. Un ejemplo es el seguimiento a las leyes que proponen los congresistas desde el Parlamento, respecto a si son leyes que buscan el bien común o no, señala el politólogo Fernando Tincopa del Centro Wiñaq.

“Para participar y para tener la capacidad de exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, los ciudadanos necesitan que no solamente la información esté disponible, sino que sea de fácil acceso y de manera oportuna [...] Hace algunos años, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública era imposible de imaginar, y ahora está disponible para el público que hace uso de ella”, enfatizó.

¿Por qué defender la democracia?

“Actualmente, nuestra democracia se encuentra lejana de la ciudadanía, porque siente que este sistema político no ha respondido a sus necesidades en el entendido de que no recibe servicios básicos de calidad, o que sus derechos son con frecuencia afectados, y eso es un riesgo”, señaló Eduardo Vega.

Uno de los riesgos asociados a una debilitada democracia, es abrir paso a discursos o alternativas políticas que promuevan estilos autoritarios o dictatoriales. De este tipo de gobiernos, el Perú tiene muchos ejemplos a lo largo de su historia con consecuencias en lo político, social y económico; señaló el politólogo Fernando Tincopa:

“Si la percepción de la ciudadanía es que la democracia no la representa, opta por otras alternativas, de allí la predisposición del Perú a tener respaldo a formas autoritarias del poder, de inclinarse por un modelo de mano dura pero eficiente. Y el problema es que se construye la idea de líderes o mesías políticos por los cuales la población debería apostar con estas características, pero que resultan ser todo lo contrario”, acotó.

La docente y constitucionalista Milagros Campos agregó que “si el sistema democrático no le representa beneficios al ciudadano entonces éste no tendría mucho que defender, pero eso nos lleva a ser mucho más reflexivos. Como decía Pedro Planas: si una democracia no te reporta beneficios, lo que está comprobado es que los regímenes autoritarios tampoco te los garantizan porque la figura del 'buen dictador' no existe. Por eso insisto, la democracia es el único camino de desarrollo”, afirmó.

Toda propuesta política que no respete la voluntad popular y los derechos humanos, y que imponga una forma de gobierno que no incluya la participación de todos los peruanos, se aleja de la democracia y le abre paso a los autoritarismos, a las dictaduras. Para evitarlo, todos estamos llamados a involucrarnos en fortalecer la democracia.