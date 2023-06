Movilizarse de la casa al trabajo en Lima cuesta prácticamente el doble que hace 10 años

Al día, un limeño puede gastar más de 12 soles en ir al trabajo, ida y vuelta. Hace diez años gastaba, en promedio, la mitad. Es evidente que el costo de vivir y utilizar el transporte en Lima ha aumentado, mientras que la calidad del servicio, por falta de buses, tiempo de espera excesivo y tráfico, cada vez disminuye más.

Hagamos el cálculo. Un limeño sale de su casa temprano para ir a trabajar y toma un mototaxi que le cobra S/ 1.50 para llegar al paradero. Luego toma una cúster que lo lleva por S/ 1.00 hasta la estación del Metropolitano y, finalmente, abordar este bus hasta el centro financiero de San Isidro por S/ 3.20. Hasta aquí ya hemos utilizado S/ 5.70, solo de ida. Si le agregamos que, de regreso, en hora punta, opta por tomar un taxi colectivo, el presupuesto diario solo para trasladarse de un lado al otro de la ciudad excede los 12 soles.

Si se compara esta cifra con el promedio que se gastaba cuando el Metropolitano comenzó a operar en el 2010, comprobamos que existe un incremento de casi 100 soles al mes en el costo del pasaje. "Desde el 2010 hasta la fecha se estima que los pasajes se han duplicado en Lima. Mientras que en la capital, y también en el interior del país, el transporte se ha ido deteriorando por responsabilidad de nuestras autoridades y de los propios operadores”, afirma Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. "[Por ejemplo], los limeños invierten más de dos horas y media en la congestión vehicular", estima.

Lima Existen pasajeros que optan por pagar más en el Metropolitano para ahorrar tiempo, afirma el presidente de la ONG Luz Ámbar.

Presión al alza de tarifas

Sobre el servicio del Metropolitano, que traslada a 378 mil personas al día, Quispe Candia sostiene que sucede un fenómeno particular: existe un grupo de personas -la mayoría- que evita viajar en este medio de transporte por su elevado costo y prefiere trasladarse en los medios tradicionales [microbuses, combis o cústers]. Pero también agrega que existe una cantidad importante de pasajeros cautivos.

"[Pasajeros cautivos] son los que van a seguir viajando en el Metropolitano así suban el pasaje porque para ellos lo importante es el tiempo que se gana… pese a que este servicio se ha ido debilitando y no ha mejorado, porque han seguido creando rutas, en vez de preocuparse en la cantidad de buses", sostiene el especialista.

Para Gustavo Guerra García, expresidente de Protransporte y socio de DEE Consultores, se podría decir que la calidad sí ha aumentado, en la velocidad de circulación a 25 km/h y en el tamaño de los buses. "El problema del último aumento de la tarifa [sucede cuando se] tiene que recorrer los mismos kilómetros que antes de la pandemia, pero con un 26% menos de demanda [de pasajeros], por lo que se genera una presión al alza del precio de los pasajes", explica.

Los que menos tienen son los que más gastan

Este incremento del precio de los pasajes se hace más preocupante si consideramos que el costo de vida en el país también ha ido creciendo. Una vez más, veamos las cifras: una de cada tres personas no puede costear una canasta básica, según cifras del INEI y, en el 2022, la mitad de los peruanos luchaba para llegar a fin de mes, de acuerdo a un estudio de Datum Internacional.

Guerra García explica que los que más gastan en pasaje para trasladarse por la ciudad son los que menos ingresos tienen. "Los que más sufren en el transporte son ese millón y medio de personas en Lima que no acceden a él, porque al vivir en zonas periféricas tienen que iniciar sus viajes en mototaxi o en taxi, y es justo la población que gana menos. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares, los que ganan entre mil y dos mil soles pagan el 50% de su sueldo en transporte", señala.

De acuerdo a la última encuesta de Lima Cómo Vamos, un 67.9% de personas utilizan bus, combi o cúster para ir a trabajar o estudiar, mientras que un 27% camina para llegar a sus destinos. “Las personas utilizan el transporte público no necesariamente porque sea el mejor servicio, si no por necesidad, porque no alcanza el dinero”, agrega el especialista.

¿Es viable el subsidio en el transporte?

Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, opina que el transporte, al ser un servicio esencial que el Estado debe brindar a los ciudadanos, debería ser subsidiado para que no se cargue el costo a los usuarios. En esto coincide Guerra García, quien agrega que “el Perú es uno de los pocos países que no tiene una política de subsidios en general. Chile y Colombia, por ejemplo, tienen una política de subsidios sustantiva. Mientras que, en Europa, el 50% del costo de trasporte es subsidiado”.

Ahora, en el país ya tenemos un ejemplo de transporte subsidiado: se trata de la Línea 1 del Metro de Lima. Eso explica por qué el pasaje para hacer uso de este servicio cuesta S/ 1.50, señala Francisco Ochoa, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico.

“Los subsidios buscan mejorar el acceso de las poblaciones vulnerables a un bien o servicio (…) si bien, según la ministra de Transportes, el subsidio [del Metropolitano] se encuentra en evaluación, este no se concretiza aún. Esta podría ser una solución interesante para mejorar no solo el precio de pasaje, si no la calidad del servicio, ya que puede estar sujeto a ciertos requisitos como utilizar vehículos más eficientes o sostenibles con el medio ambiente”, comenta.

Incluso, Guerra García recuerda que, durante la pandemia, mientras hubo restricción de asientos por el confinamiento, se le otorgó un subsidio al Metropolitano y los Corredores Complementarios. “En el Perú sí se puede implementar [el subsidio] porque lo hicieron en esa época. Yo creo que tarde o temprano llegarán los subsidios, porque es inmanejable que el servicio de mayor calidad, que es la Línea 1, cueste S/ 1.50 y uno que es de menor calidad [que es el Metropolitano], cueste S/ 3.20”, finaliza.