Alberto Otárola se reúne hoy con 4 bancadas con la mira en aprobación de proyecto de presidencia remota

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tiene en agenda reunirse hoy, lunes, con cuatro bancadas parlamentarias.

Según informó la PCM a través de redes sociales, los encuentros serán con las bancadas Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Somos Perú, Renovación Popular y Perú Bicentenario.

Las citas están previstas en la sede del Consejo de Ministros, a excepción de la reunión con Renovación Popular que se realizará en el Parlamento.

🗓️ Hoy el titular de la PCM, Alberto Otárola, se reunirá con diferentes bancadas parlamentarias del @CongresoPeru. pic.twitter.com/Ft3P4c8UZi — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 22, 2023

Proyectos enviados por el Ejecutivo

Cabe resaltar que estos encuentros se producen luego de que, días previos, el Ejecutivo envió dos proyectos de ley para ser debatidos y aprobados por la Representación Nacional. El primero, referido al apoyo de las FF.AA. a la Policía en la vigilancia de las fronteras patrias y, el segundo, sobre la posibilidad de que la jefa de Estado gestione el despacho presidencial de forma remota en caso de viaje al exterior.

Sobre este último, el pasado miércoles, el premier - acompañado de la Canciller, Ana Gervasi, y del embajador del Perú en España, Walter Gutiérrez - se presentó ante la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, para sustentar la importancia de la propuesta.

Dicha comisión, al día siguiente, tenía listo un predictamen que recomendaba aprobar el proyecto del Ejecutivo. Finalmente, el último viernes, la Comisión de Constitución aprobó la propuesta con 11 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

El dictamen plantea que, en caso de viajes al exterior y de no haber vicepresidentes en ejercicio, la presidencia pueda ser ejercida "empleando las tecnologías digitales" por la propia mandataria.

Al respecto, el congresista Guerra García dijo que la norma no se contrapone con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú.

"Ello porque no se está delegando las funciones presidenciales, ni el despacho de la Presidencia de la República, ejercicio que sigue en manos del presidente de la República", aseveró.

"La propuesta normativa no es contraria, no excede el parámetro constitucional dispuesto por el al artículo 115 de la Constitución, no obstante, esta comisión propone un nuevo texto sustitutorio que permita compatibilizar de mejor manera dicho dispositivo normativo con el canon constitucional a la luz del principio de razonabilidad y proporcionalidad", agregó.