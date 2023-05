Comisión de Constitución aprobó proyecto de ley para que Dina Boluarte pueda despachar de forma remota

Con 11 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte pueda seguir ejerciendo su cargo "de manera remota" cuando se encuentre fuera del territorio nacional.

Durante la presentación del predictamen del Proyecto de Ley 4985 (Ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la presidencia de la República), el titular del referido grupo parlamentario, Hernando Guerra García, explicó que la norma no se contrapone con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú.

"Ello porque no se está delegando las funciones presidenciales, ni el despacho de la Presidencia de la República, ejercicio que sigue en manos del presidente de la República", aseveró.

Además, precisó de, en sintonía con los avances de la tecnología, debe ser prerrogativa del congresista "llenar de contenidos los preceptos constitucionales a través de la interpretación constitucional, el que debe realizarse en estricto apego al orden de valores en estricto apego y orden de valores que la Constitución ampara".

"La propuesta normativa no es contraria, no excede el parámetro constitucional dispuesto por el al artículo 115 de la Constitución, no obstante, esta comisión propone un nuevo texto sustitutorio que permita compatibilizar de mejor manera dicho dispositivo normativo con el canon constitucional a la luz del principio de razonabilidad y proporcionalidad", finalizó.

Enrique Ghersi calificó de "ingenuo" el proyecto

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi señaló que pensar que la presidenta Dina Boluarte pueda ejercer la Presidencia de manera remota sería un pensamiento ingenuo.

"Es perfectamente razonable que haya una obligación internacional por parte de la presidenta por la cual deba viajar. Pero pensar en un ejercicio remoto de la Presidencia de la República es hasta ingenuo y viola el principio constitucional del ejercicio presencial. Lo que debió haber hecho el Gobierno, como ha hecho en el caso de las fronteras por las Fuerzas Armadas, es presentar un proyecto de reforma constitucional", mencionó.