Alcalde de SJL sobre planes del Ejecutivo contra la extorsión: "Tengo gran desconfianza en el Mininter y en el Gobierno"

Lima El alcalde de SJL dijo que "han puesto granadas" en su casa y "hasta ahora no capturan a nadie".

Los choferes y cobradores de, al menos, seis empresas de transporte de Lima Norte paralizaron ayer, lunes, sus actividades en protesta por la ola de extorsión que lleva cobrando víctimas mortales en su gremio, el cual es objeto de constantes amenazas.

No obstante, esta situación no sería exclusiva de dicho sector de la ciudad capital. Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), en diálogo con RPP, señaló que en su jurisdicción tres empresas de transporte han detenido sus actividades por temor a las bandas de extorsionadores.

"Son aproximadamente tres empresas: está la Roma, está la R28 Huáscar, y Santa Catalina que son aquellos que han detenido sus actividades por el miedo a la extorsión, (…) pero no son las únicas, porque muchas empresas han decidido retroceder y ceder a la extorsión y trabajan actualmente con ese miedo y esa amenaza", sostuvo.

Además, el burgomaestre resaltó que estas amenazas delincuenciales no solo se registran en el gremio del transporte público, sino también contra los mototaxistas y los sectores "más vulnerables" del distrito, como los comedores populares.

"Los delincuentes han encontrado en la zona más vulnerable su capacidad de accionar sin ser detectados y a qué me refiero: a que hoy están extorsionando bodegueros, ambulantes, mototaxistas, colectiveros (...), y ya han comenzado a meterse con los comedores populares", indicó.

"Entonces, cuando es muy vulnerable (la víctima), parece que la capacidad de acción que pueda tener el Ministerio del Interior (Mininter) es mínima, pero cuando son grandes empresas creo que es distinto el trato", recalcó.

"Tengo gran desconfianza en el Mininter y en el gobierno"

Ante la ola de extorsiones, el Ejecutivo anunció ayer medidas como la creación de un equipo especial de la Policía encargado exclusivamente de estos casos, entre otras medidas. No obstante, el alcalde de SJL expresó su desconfianza ante estas acciones ya que, según dijo, planes anteriores no llegarón a resultados concretos.

"Por supuesto que yo tengo una gran desconfianza en el Mininter y tengo una gran desconfianza en el Gobierno porque, hasta la fecha, no hemos tenido los resultados que esperamos y mis vecinos se siguen atemorizando, se siguen desangrando, siguen perdiendo propiedad, siguen perdiendo vidas (…) Aquí hay una cosa bien sencilla: nosotros debemos tener un Ministerio del Interior que tenga realmente la continuidad en las cosas que se han hecho bien", aseveró.

"Yo llevo un año y nueve meses como alcalde (y) he escuchado muchos planes (…) Acuérdense de lo último que envió el gobierno para tener el aumento de los policías (…), acuérdese del plan Boluarte que tanto se hablaba y que al final no tenemos nada. Ahora vienen a mencionarnos estos planes. ¿Qué opinión tengo? Primero, háganlo y después pregúntennos cómo les va, porque si vamos a estar cada suceso de delincuencia inventando un plan, entonces, lamentablemente, no vamos a tener ni resultados", agregó.

En esa línea, Maldonado indicó que el Mininter y el gobierno "tienen que tomarse más en serio el trabajo de la seguridad ciudadana", y propuso tres cosas "que pueden dar resultados".

"Primero, es la inversión logística. Están hablando que van a poner un plan de investigación especializado y no sé qué otra cosa más, pero ¿con qué logística? ¿más camionetas más motocicletas, más tecnología? Las comisarías se están cayendo en pedazos", sostuvo.

"(También) logística e infraestructura. No tenemos infraestructura, San Juan de Lurigancho tiene dos penales hacinados, y aunque el jefe del Inpe quiera negarlo, desde ahí se hacen planes operativos para extorsionar personas, para ajusticiar gente (…) Y tercero: una verdadera planificación y estrategia. Si no tenemos los dos anteriores va a ser imposible darle la oportunidad a nuestra Policía de luchar contra delincuencia", añadió.

En suma, el alcalde consideró que SJL está fuera de control por la ola de extorsión, y que incluso se han dejado granadas en la puerta de su casa "y hasta ahora no capturan a nadie".

"Las cifras lo dicen, es evidente (el descontrol). El día de hoy, en la madrugada, han dejado explosivos a una pobre emprendedora que, dicho sea de paso, los emprendedores están cerrando muchos negocios porque sienten que no hay ninguna garantía de poder invertir ese dinero. Eso es una realidad que nadie puede negar", puntualizó.