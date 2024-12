Gerente de CPI responde a dichos de Dina Boluarte sobre encuestadoras: "De no rectificarse, está cometiendo una difamación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El último viernes, la mandataria no solo criticó el trabajo de las encuestadoras, sino que aseguró que le pidieron "alguito" a cambio de manipular las cifras.

Omar Castro, gerente general de la encuestadora CPI, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien no solo criticó el trabajo de las empresas dedicadas a esos estudios de opinión, sino que aseguró que le pidieron "alguito" a cambio de manipular las cifras.

Como se recuerda, el último viernes, en un discurso oficial, la jefa de Estado pidió a las encuestadoras que, "de una vez", le pongan cero de aprobación para ir "a penales".

"Y a los que me califican que dizque que tengo 3 % de aprobación, yo les digo a ellos: de una vez pónganme cero cero, así estamos empatados y nos vamos a penales. A ellos les digo: para qué gastan su dinero, su energía", indicó.

Asimismo, indicó que las encuestadoras le pidieron "alguito" a cambio de resultados más favorables.

"Primero, empezaron poniéndonos 11 %, luego nos tocaron la puerta: 'pero dennos alguito, pues, le podemos subir dos puntos; o sea, a 11'. Yo les he dicho: ‘nada, porque ese dinero prefiero gastarlo para las hermanas y hermanos", aseguró.

"De no rectificar, está cometiendo una difamación"

El gerente general de CPI señaló que la presidenta "ha pasado el límite" de la opinión al realizar esas aseveraciones, más aún cuando no precisó quiénes le hicieron el referido ofrecimiento ni dio mayor detalle.

"Definitivamente, es una expresión fuerte la aseveración que ha hecho la presidenta Dina Boluarte. Nosotros, en la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM), de la cual CPI forma parte, muchas de las empresas que formamos parte de APEIM hacemos opinión pública […] y lo que siempre comentamos […] es el hecho de que estas cifras deberían servir más bien al Gobierno, a la gestión, al Legislativo también, para tomar decisiones; pero normalmente, en los últimos tiempos, los políticos suelen cuestionar cuando los números no son auspiciosos para ellos", señaló.

"En este caso, nosotros creemos que la presidenta, con sus afirmaciones, ha transgredido, ha pasado el límite de la opinión que una persona pueda tener sobre creerle o no creerles a las encuestas, porque ella está aseverando, ella afirma que una encuesta, una empresa de investigación, la ha buscado a ella y le ha solicitado algo a cambio de subirle puntos en la evaluación de la aprobación. A nosotros nos gustaría saber, definitivamente, de qué empresa se trata", agregó.

En esa línea, Omar Castro indicó que las empresas que conforman APEIM consideran que si la presidenta no se rectifica, estaría cometiendo el delito de difamación.

"Nosotros consideramos que hay un delito, que definitivamente la presidenta, de no rectificar, está cometiendo una difamación contra las empresas que conforman, en este caso, APEIM", resaltó.

Además, señaló que APEIM esperará dicha rectificación y que, de no producirse, evaluarán medidas posteriores.

"Nosotros estamos a la espera de una rectificación por parte de la presidenta en torno a estas palabras. Vamos a esperar un tiempo a ver si se da esta rectificación por parte de ella. [Si no se da], lo tendremos que hablar en la asociación para tomar decisiones sobre lo que podríamos hacer más adelante […] Esperamos que sea un desliz y que la presidenta sepa rectificar sus palabras". enfatizó.

A su vez, Castro indicó que no se entiende lo que la mandataria quiso decir con que le pongan cero para así ir a "penales".

"Nosotros no entendemos esta expresión, de ponerle cero para irnos a penales, no le entendemos por ningún lado, en realidad; y nosotros, las empresas de investigación, no somos las que ponemos los niveles, los números, los indicadores de aprobación o desaprobación a la presidenta ni a ninguna otra autoridad, es la población", sostuvo.

"Nosotros utilizamos un método técnico-estadístico con el cual proyectamos, reflejamos, la real percepción de la población a nivel nacional sobre diversos temas […] En el tema de opinión pública, medimos la gestión de las autoridades públicas. Nosotros no somos quienes ponemos la calificación a mero antojo, es la población, es el ciudadano el que califica las gestiones de manera contundente y clara. Por eso es que nuestros resultados, cuando se acercan campañas electorales, son o exactos o muy cercanos a los resultados finales que se publican oficialmente", puntualizó.

Cabe indicar que ayer, domingo, APEIM emitió un comunicado en el que exigió a Dina Boluarte "una rectificación inmediata".

APEIM aseguró que las compañías asociadas a dicho gremio, que asciende a veinte —entre ellas Ipsos, Daum, CPI, Imasen y Arellano—, trabajan "con seriedad y nunca solicitan dinero, dádivas ni ningún tipo de favor para entregar resultados verídicos". Enfatizó que las encuestas se desarrollan con apego a las normas internacionales de calidad.

#COMUNICADOIMPORTANTE

de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados pic.twitter.com/AcWu3ZNJvA — APEIM (@APEIMPeru) December 22, 2024