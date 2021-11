Bruno Pacheco descarta renuncia tras denuncias por ascensos: “¿Por qué me voy a tener que ir?”

El secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, indicó que solo habló con el general José Vizcarra una sola vez. | Fuente: Captura Panorama

Bruno Pacheco, secretario general de la Presidencia de la República, descartó que vaya a renunciar al cargo por las denuncias en su contra respecto de haber ejercido presión para lograr el ascenso de dos coroneles del Ejército.

Según explicó, él solo cumplió con su trabajo en el contexto de los cambios dentro de las Fuerzas Armadas y dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene claro que él no va a dejar el cargo.

“¿Por qué me voy a tener que ir? Si yo no he tenido nada que ver. Lo único que he hecho simplemente es realizar mi trabajo, por lo tanto el presidente esto lo tiene bien claro, yo he realizado mi trabajo y sigo realizando el trabajo al cual estoy debido en Palacio de Gobierno”, dijo al dominical Panorama.

Sobre versión del general José Vizcarra

Sobre las denuncias realizadas por el excomandante General del Ejército, José Vizcarra Álvarez, quien le acusó directamente de haber presionado por los ascensos de los coroneles Sánchez Cahuancamo y Ciro Bocanegra, el funcionario de Palacio de Gobierno indicó que estos dichos son falsos y que él solo cumplió lo encargado por el mandatario.

Negó también haber realizado la recomendación de alguna persona para ascender en la Fuerzas Armadas y que solo se encargó de recibir las actas de las evaluaciones para los ascensos.

“Todo lo que están comentando es sinceramente falso. Respeto mucho a esos señores, pero sinceramente me parece que sus ideas no están tan claras (…) Yo no he recomendado a nadie para la FAP, repito no he lanzado ningún nombre ni para el Ejército ni para la FAP”, indicó.

Agregó que las declaraciones realizadas por Vizcarra Álvarez estarían relacionadas a un malestar por su pase al retiro, algo que consideró “natural”. Sin embargo, precisó que es facultad del presidente Pedro Castillo retirarles la confianza y que todos los militares tienen claro que esta no se discute.

Añadió que él solo conversó con el general José Vizcarra una sola vez y descartó haber incurrido en tráfico de influencias con la presunta presión por los ascensos. Añadió que si hubiera cometido este ilícito los generales habrían sido ascendidos.

“Con el general Vizcarra solo tuve una conversación, no tuve nada más. Nunca y acá voy a aclarar he realizado un tráfico de influencias, porque si lo hubiera hecho esos señores de los que usted está hablando estarían ascendidos de generales para que se puede decir que hubo un delito”, sostuvo.

Renuncia e investigación

Los cuestionamientos al Ejecutivo tras la denuncia por los ascensos generó este domingo que el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien también fue mencionado por el general Vizcarra, renuncie irrevocablemente a su cargo. La dimisión se dio a dos días de que se tuviera que presentar ante el Parlamento para ser interpelado por este caso.

En tanto, el último jueves, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra Walter Ayala y Bruno Pacheco, además de los que resulten responsables por las presuntas presiones desde el Ejecutivo para influir en los ascensos.

Mediante un comunicado Fiscalía señaló que se investiga la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal como los cargos a investigar y señala que son infracciones previstas y sancionadas en el Código Penal.

