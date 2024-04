Gustavo Adrianzén sobre relojes y joyas de Dina Boluarte: "No los he visto, a mí no me consta su existencia"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, brindó una entrevista al periodista de CNN, Fernando del Rincón, respecto a la crisis política desatada por el presunto uso de relojes Rolex por parte de la mandataria Dina Boluarte.

En dicha entrevista, el premier sostuvo que no tiene "por qué dudar" de la presidenta, al haberle indicado que todo lo que tiene "es fruto de su trabajo". Además, sobre los relojes dijo que "nunca los había visto".

"He respondido siempre sobre cosas que sé, que me constan. En este tema en particular, de que se hable de los relojes, si son uno, tres, doce, quince, a mí no me consta. Me preguntaron si yo había visto los relojes y yo les dije que no, que nos lo había visto, que nunca los había visto", señaló.

"Me hablaron de una pulsera también que la vi en los medios, pero yo no lo he visto, a mí no me consta su existencia. Aunque para muchos parezca inverosímil, yo con la presidenta nunca hemos tratado este tema de manera personal y directa, lo que he escuchado yo de estos asuntos fue lo que ella misma me dijo: todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo. Yo no tengo por qué dudar que así sea, pero nunca me ha dado el detalle de si son uno o tres, o si existen al final los relojes", agregó.

El jefe del Gabinete Ministerial fue enfático en señalar que no se referirá a ese tema, y que, por lo demás, "está ahora en la Fiscalía y tiene carácter reservado".

"Esa es la razón por la que (la presidenta) tampoco ha declarado, sino hasta el día de mañana (hoy), que ha sido citada. Responderá las preguntas que le formule la Fiscalía, y esto, presumo yo, luego de conocidas esas respuestas, terminará finalmente", resaltó.

"¿No se podría entender que el incremento de su patrimonio está justificado?"

Por otro lado, el titular de la PCM cuestionó el presunto enriquecimiento ilícito por el cual la Fiscalía se encuentra investigando a la mandataria en este caso. Además, consideró que el incremento de patrimonio de la mandataria podría estar justificado.

"El enriquecimiento ilícito, yo lo cuestiono de manera muy directa porque, en el año 2022, la Contraloría General de la República hizo un examen de control sobre los ingresos de la señora presidenta. Y en el año 2022, no apareció ningún desbalance patrimonial, dicho por la CGR", aseveró.

"Ocurre que entre el 2022 y el 2024 se produce este enriquecimiento. Pregunto: ¿no estamos hablando de una persona que primero fue ministra, luego jefa de Estado? ¿No se podría entender que el incremento de su patrimonio está justificado así?", remarcó.

Adrianzén explicó que, para que "el presunto enriquecimiento ilícito se tenga que dar en el Perú", significa que, "abusando de la posición de poder, desde un cargo de gobierno", se influye sobre una persona para que te enriquezca indebidamente.

"Pero esa presunción tiene que haberse presentado por parte de la Fiscalía, y no existe como tal. Siendo ella la presidenta, para que se dé el enriquecimiento ilícito, ella tiene que haber hecho abuso de su cargo sobre otra persona obligándola a enriquecerla. Ese supuesto ni siquiera lo ha esbozado la Fiscalía", refirió.

"Yo acabo de llegar después de haber estado un año como embajador ante la OEA y te puedo asegurar que mi patrimonio también se ha incrementado", puntualizó.

Asimismo, el premier expresó ante el citado periodista que no recordaba en ningún país "una situación siquiera parecida a esta".

"¿Alguna vez has visto una crisis de gobierno provocada por algo como esto? A mí me llama la atención, yo no recuerdo una situación siquiera parecida a esta, y sobremanera me preocupa porque la imagen del Perú se afecta mucho en el exterior", señaló.

No obstante, el periodista le recordó las investigaciones de las que fue objeto la primera dama del gobierno de Ollanta Humala, Nadine Heredia. Como se sabe, Adrianzén fue ministro de Justicia en el 2015, durante dicho régimen.

Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros dijo que esas situaciones son muy de "política peruana".

"Yo me acuerdo que aquello tuvo que ver con unas agendas y ahí se habló de unos chocolates Godiva, como aquellos que uno compra en el supermercado en los EE.UU, y se armó un escándalo. Lo que quiero decir es que es muy de la política peruana (…) Yo me refería a si has visto esto, en realidad no ocurre. Esto está en investigación", puntualizó.