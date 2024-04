"Inconducta procesal" de Dina Boluarte podría justificar una posterior prisión preventiva por caso Rolex, señala abogado penalista

Judiciales "Hay indicios de una inconducta procesal que se puede tomar, por ejemplo, como acciones de obstaculización", dijo Correa

El abogado penalista Jonathan Correa señaló que la actuación de la mandataria Dina Boluarte durante las diligencias en el marco de la investigación por el 'Caso Rolex' podría tomarse como obstruccionista. Esta situación, en caso se levante el antejuicio y se acuse penalmente a la jefa de Estado, podría justificar un eventual pedido de prisión preventiva.

"Hace poco hubo un caso de 'mochasueldos' en el que hubo blindajes que impidieron la formación de causas e inhabilitaciones. Entonces, desde un punto de vista del análisis político, no podría pasarse a un siguiente nivel si no se da una aprobación por el Congreso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hay indicios de una inconducta procesal que se puede tomar, por ejemplo, como acciones de obstaculización. Esto podría, eventualmente, de llegarse a una etapa correspondiente, pedirse una medida de restricción contra ella para evitar que siga cometiendo estos actos de obstrucción. Las medidas que contempla el Código son la prisión (preventiva), comparecencia restringida, entre otros", agregó.

"No puede decir el Rolex es un préstamo y punto, sería insuficiente"

En otro momento, Correa precisó que las declaraciones de Dina Boluarte ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, tendrían que ir acompañadas de documentación, pues no podría excusarse únicamente diciendo que los relojes Rolex fueron obtenidos en condición de préstamo.

"Por más investidura que tenga, termina por ser un acto de defensa, no un acto de prueba. En ese sentido, ella va a dar afirmaciones de descargo que tiene que tener un respaldo documentario, acreditado. De no hacerlo con elementos que corroboren lo dicho, va a terminar por caer en un saco roto", manifestó.

"No solamente es su descargo, sino los indicios que se dan alrededor de todo esto. Un importante indicio, más allá de que la entrega se da cerca al cumpleaños de la señora, han surgido de noticias, de momento en un nivel de especulación, de que esto puede haberse dado para incrementar el presupuesto para el Gobierno Regional (de Ayacucho). Esto podría desembocar en una malversación de fondos. No es tan sencillo como decir que fue un préstamo, sino verificar a cuenta de qué se da el préstamo, por qué motivo una persona, de tanta amabilidad, le da un préstamo tan deliberado en un momento específico. No puede decir es un préstamo y punto. Sería insuficiente", finalizó.