El periodista César Hildebrandt dio detalles de la reciente entrevista que tuvo con el presidente Pedro Castillo en la que el jefe de Estado cuestionó que haya personas dedicadas a crear inestabilidad y que buscan "quebrar" su gobierno.

"La imagen del presidente está más o menos dibujada: es la imagen de alguien que evade algunos temas y que sin embargo conserva un cierto candor en otros, pero que, en el plano general, deja una impresión muy confusa, por eso yo puse en el encabezado de la entrevista que el público sabrá juzgar porque cada uno va a hacer la interpretación que sus instintos le demanden", señaló.

"A Casillo lo está aquejando este ensimismamiento del poder, la soberbia que implica estar en un Palacio, rodeado de gente, de servidores, y eso se ha dado. (Con otros presidentes) me encontré siempre con el mismo fenómeno: el fenómeno aquel de que estas personas encumbradas con el voto popular hablan consigo mismo y sus allegados", agregó.

"Hay una especie de autoceguera, una ceguera autocompasiva y narcisista para no ver lo que está sucediendo. El entorno lo blinda, la vanidad que confunde y él cree que los 30 puntos que ha perdido en popularidad son invento de sus enemigos", añadió.

En entrevista con RPP Noticias, el reconocido periodista destacó que el jefe de Estado se mostró "como es" en la conversación que tuvieron en Palacio de Gobierno; sin embargo, reconoció que "preocupan algunas cosas". Asimismo, opinó que el presidente podría reconocer como una "derrota" que el Congreso le haya cerrado el paso a la Asamblea Constituyente.

"El presidente en eso sí, con bajalenguas, admite que a la hora de la derrota, aunque no la quiera llamar así, tendrá que reconocerlo. Políticamente lo que ha hecho el Congreso es cerrarle la puerta y entonces el referéndum, convocado por el pueblo y sus calles, ha terminado", comenta.

En la entrevista con el semanario 'Hildebrandt en sus 13', Castillo Terrones dijo no sentirse decepcionado consigo mismo; no obstante, reconoció que "a veces uno se equivoca y uno aprende de los errores", al ser consultado si designar a Guido Bellido o a Bruno Pacheco fue su peor error en el nombramiento de funcionarios.

Además, sostuvo que la empresaria Karelim López no es su amiga. "No nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral", afirmó Castillo para luego asegurar que nunca la citó en la vivienda de Breña, que desconoce los motivos de la presencia de ella en el inmueble y que nunca se encontraron.

"La señora Karelim López no es mi amiga. Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral", indicó.

"Nunca la cité (a la vivienda en Breña), no sé por qué fue y nunca nos encontramos. Ha habido todo un montaje, un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario", agregó.

Según el presidente, fue una sorpresa para él que Karelim López haya organizado la fiesta infantil de una de sus hijas en Palacio de Gobierno. "Después yo me enteré que fulano y zutano habían organizado una fiesta, pero yo no planifiqué nada de eso", sostuvo.

El presidente insistió en la versión gubernamental de que no hay una lista de asistentes a la casa de Breña porque no es un despacho de gobierno. Agregó que no abordó temas de Estado en esa casa y que asistió por asuntos de carácter familiar y con "gente amiga" que estuvo en la campaña electoral.

En otro momento de la entrevista, dijo no sentirse un subordinado de Vladimir Cerrón y que "nada en concreto" lo ata a él.



Descarta el cierre del Congreso

El presidente también sostuvo que nunca pensó en la idea de disolver el Parlamento. "Quebrar el equilibro de poderes no soluciona nada, a pesar de que mucha gente, en mis viajes a provincias, me sigue pidiendo que cierre el Congreso", comentó.

Cuando se le pregunta si va a insistir con la Asamblea Constituyente, el referéndum y una nueva Constitución, respondió: "Nosotros daremos cuenta al pueblo de lo que se está haciendo", y no descartó que presente una demanda ante el Tribunal Constitucional si el Parlamento insiste en aprobar el proyecto sobre referéndum y cambios constitucionales.

Más adelante en la entrevista, Castillo dice: "lo que tendríamos que hacer es decirle a la gente que agotamos todas las vías para cambiar la Constitución. Si el Congreso quiere cerrarle las puertas a la voluntad de la gente, esa será su responsabilidad".

El jefe de Estado afirmó que cuando fue dirigente docente inicialmente no sabía que existía el Movadef y agregó que luego tuvo conocimiento de los intentos del grupo prosenderista de infiltrarse en la organización del Conare. "Ese fue el momento en que hicimos un deslinde absoluto con el Movadef", expresó.

El presidente no respondió si en Cuba o Nicaragua hay dictaduras, al argumentar que debe ser respetuoso de la política exterior y de la soberanía de los países. Ante la insistencia del periodista, Castillo responde: "No me estoy lavando las manos. No me gustaría que otro país se entrometa en la política del Perú".

Correcciones en el equipo ministerial

En cuanto al Gabinete Ministerial, el mandatario expresó que todos los ministros están haciendo lo que se les encomendó y dijo esperar en los próximos días un informe sobre cada gestión. "Esperamos hacer correcciones después de ver resultados", reiteró.

Al ser consultado si no cree que necesite ministros más enérgicos en ambiente, en transportes, respondió "déjeme evaluarlo".

Castillo responsabilizó a la pandemia del incumplimiento de sus promesas. "Si no hubiésemos tenido la pandemia, quién sabe si por lo menos parte de lo prometido ya estaría encaminado, le digo también que lo que se ha ofrecido debe cumplirse, pero lo primero es ver sano a mi pueblo", argumentó.

Sostuvo que no fue su intención prometer en la campaña prohibir la importación de productos que se elaboran en Perú. "Creo que también se entendió mal", expresó el mandatario, quien dijo creer en la inversión privada.

