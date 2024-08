El ministro César Vásquez ha perdido su "espíritu concertador", aseguró Óscar Ugarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Óscar Ugarte: "Él podría dar un gesto, una actitud de concertación"

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que profundizan las crisis las declaraciones del ministro de Salud, César Vásquez, sobre un supuesto interés económico de las universidades sobre el examen de acceso al Serums. | Fuente: RPP

Óscar Ugarte, exdirector General de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), consideró que el titular del sector, César Vásquez, ha perdido su "espíritu concertador", a raíz de la polémica sobre el proceso de evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

En La Rotativa del Aire, el exfuncionario consideró que profundizan la crisis las declaraciones del ministro de Salud sobre un supuesto interés económico de las universidades sobre el examen de acceso al Serums.

"Creo que la principal característica de un ministro es tener un espíritu concertador (...) Yo creo que en estas condiciones lo ha perdido. Creo que la tenía. En el período anterior, el ministro ya está más de un año, sí ha conversado con uno con otro, pero creo que en esta última etapa se ha perdido esa cualidad", dijo el exministro.

Óscar Ugarte sostuvo que no le corresponde señalar si el cargo le queda grande a César Vásquez o si es necesario designar a un nuevo ministro de Salud, pero indicó que sí "hay que hacer correcciones" en el sector.

"Creo que él podría dar un, digamos, un gesto, una actitud de concertación con los otros actores pensando en lo que se viene para adelante, porque el reto no es solo el examen próximo (...) creo que lo que hay que hacer es un cambio en la actitud", manifestó.

Renuncia a Escuela Nacional de Salud Pública

El pasado lunes, 19 de agosto, Óscar Ugarte renunció a la Dirección General de la Escuela Nacional de Salud Pública del Minsa en desacuerdo con la implementación del examen para plazas del Serums. En su carta de dimisión, aseguró que el citado proceso de evaluación "genera desconcierto" en el sector.

"Yo he llevado al señor ministro mi carta de renuncia y hemos conversado antenoche. Él se sorprendió, yo expliqué las razones: no tiene ningún sentido sacar adelante un examen, que se va a realizar porque los recién graduados van a tener que participar porque no se pueden ver perjudicados (...) pero no puede ser a costa de esta fractura del sistema donde las universidades están, por un lado, los colegios profesionales y el rol del Ministerio, que es el del liderazgo, debiera ser más bien el de conductor", expresó.

Óscar Ugarte manifestó que el ministro César Vásquez insistió en llevar adelante el proceso de evaluación del Serums "porque tienen las condiciones para hacerlo".

"El problema de fondo es que eso no puede ejercerse a costa de generar un desconcierto total y una crisis que le va a costar al sector", señaló.