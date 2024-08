"Que un médico sea bueno o no es responsabilidad de las universidades": Minsa defendió que realicen evaluaciones SERUMS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El ministro de Salud acusó a la ASPEFAM de defender intereses económicos con la evaluación ENAM

El ministro de Salud, César Vásquez, en diálogo con RPP, defendió que su sector esté a cargo de la evaluación para el ingreso al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), la cual se realizará el próximo 1 de setiembre a nivel nacional.

Como se sabe, hasta el momento, ocho facultades de Medicina de universidades públicas y privadas han declinado a participar de dicho proceso, al señalar que este no reúne "los requisitos esenciales de calidad" que debe tener una prueba de este tipo.

Cabe resaltar que esta evaluación estará por primera vez a cargo del Minsa, luego de que se estableciera ello a través de un decreto supremo promulgado el pasado 12 de julio.

No obstante, desde el 2008, el Minsa había establecido como requisito para efectuar el SERUMS el haber rendido el Examen Nacional de Medicina (ENAM), una prueba que se creó el 2003 y que estaba a cargo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM). Incluso, el 2016, el ministerio estableció como requisito haber aprobado dicho examen para ejercer la profesión.

¿Cuáles han sido los argumentos del ministro de Salud para realizar este cambio? Esto fue lo que respondió.

"El enfrentamiento es básicamente por la rentabilidad"

El ministro de Salud indicó que "el tema de fondo" tiene que ver con lo económico, ya que el ENAM es una prueba que tiene un costo para los postulantes. En ese sentido, Vásquez consideró que esto era un "negocio" de una asociación privada, la ASPEFAM.

"El enfrentamiento y la razón por la han saltado hasta el techo reclamando esto es, básicamente, por la rentabilidad que estos exámenes han significado para ellos últimamente, a raíz de que se convirtió en un requisito para el SERUMS", señaló.

"El 2008, se permitió que este examen de privados termine siendo un requisito para el SERUMS, y en 2016, incluso, se puso como condición que, si no aprobaban ese examen, no podían hacer el SERUMS. Esta última parte trajo complicaciones porque esta norma es inconstitucional, porque según la ley, para ejercer una profesión, solo se necesitan dos requisitos: el título y la colegiatura profesional, no hay un tercer título que es un examen, y si alguien en su momento sacó un tercer requisito con una norma menor a una ley entonces hay inconstitucionalidad", resaltó.

El titular del Minsa indicó que, incluso, "en el 2016, cuando se puso como requisito aprobar el examen, comenzaron a cobrar hasta cuatro veces más por los exámenes de recuperación", y que se hizo "negocios" con las academias que se formaron para rendir la prueba, y que en estas dictan clases "los mismos docentes que hacen el examen".

Al ser consultado acerca de que la ASPEFAM también está conformada por universidades públicas y no solo por privadas, Vásquez consideró que "el hecho de que sean parte de una universidad pública no les restringe que ellos puedan formar una asociación privada y generar rentabilidades". "No es la universidad directamente la que participa", resaltó.

"La calidad de los profesionales de la salud es de absoluta responsabilidad de las universidades"

Asimismo, señaló que la responsabilidad de la calidad de los profesionales es de las universidades, por lo que estas serían quienes deben responder por las deficiencias que tendría la formación académica de los estudiantes y no su sector. Además, consideró que el ENAM debería darse antes de que los alumnos tengan el título profesional.

"Esta asociación de facultades de Medicina no es más que un grupo de docentes que trabajan en las facultades de las universidades públicas o privadas, que han formado una asociación privada (...) Lo que yo creo es que deben hacer ese trabajo antes de darle el título a los profesionales. Si ellos o cualquier otra persona cuestionan la calidad de los profesionales de la salud, sean médicos o no, es de absoluta responsabilidad de las universidades. El que un médico sea bueno no, no es culpa del Ministerio de Salud es responsabilidad de las universidades, y creo que este examen del ENAM, que además podría seguir generándoles buena rentabilidad, podrían bien tomarlo antes de darle el título", resaltó.

"Lo único que les digo las universidades es que evalúen todo lo que quieran antes de darle el título para yo tener la garantía de que un titulado tiene las competencias y capacidades para ejercer", remarcó.

Vásquez indicó que la calidad de los profesionales de la salud "es de absoluta responsabilidad de las universidades"Fuente: Minsa

"Nunca se publicaron los resultados" del ENAM

Consultado acerca de las bajas calificaciones que obtuvieron alumnos de algunas universidades privadas en el ENAM, el ministro de Salud señaló que no conoce los resultados de las evaluaciones porque, según dijo, "nunca" fueron publicados, por lo que no cuenta con "estadísticas oficiales".

"Lo que yo sé es que los exámenes, los resultados y el proceso de estas evaluaciones se ha manejado bajo siete llaves, dizque para proteger la sensibilidad o susceptibilidad de los alumnos. Nunca ha habido un órgano de control que nos diga ‘estos son los resultados, estas son las universidades más jaladas, menos jaladas", señaló.

"Las estadísticas no son oficiales porque ellos nunca publicaron los resultados. Ahora sacan estas informaciones, y yo dudo porque nunca los han puesto en el ojo público ni en la evaluación de órganos de control todos sus procesos de evaluación", precisó.

Asimismo, señaló que las "supuestas malas universidades que mencionan" también "forman parte de esta asociación privada, o sea comparten la ganancia con ellos" "¿Y por qué San Marcos y por qué Cayetano saltan? Porque ellos dirigen este grupo de privados", alegó Vásquez.

Vásquez dijo que la ASPEFAM nunca publicó los resultados del ENAMFuente: Andina

A su vez, Vásquez señaló que el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, quien ha sido crítico de que la evaluación SERUMS esté a cargo del Minsa, forme parte de la ASPEFAM, por lo que dijo que hay un "conflicto de intereses" sobre el tema.

"En principio, quiero decirte que si realmente la razón por la que la Asociación de Facultades de Medicina reclama y el propio Colegio Médico, ya he demostrado que hay un conflicto de intereses entre el decano del Colegio Médico y ASPEFAM. Él forma parte de ASPEFAM, ha sido representante de ASPEFAM más de una vez, incluso ha dictado cursos en estas academias para este examen", señaló.

Además, el ministro de Salud indicó que remitió dos propuestas a la ASPEFAM respecto al ENAM: que el examen sea gratuito o que el Minsa esté a cargo de los costos.

"Si el real interés de ellos fuera la calidad y la meritocracia, hubiesen aceptado las dos propuestas que yo les he mandado decir: uno, que lo hagan gratuito, porque si hay falencias en la formación de los profesionales es porque ellos no han hecho bien su trabajo y deberían asumir ese costo", sostuvo.

"Segundo, incluso les dije que como al Minsa le sale más este barato evaluar que capacitarlos después, le dije que podemos pagar los costos de esa evaluación para que ellos lo hagan, pero no podemos pagar la utilidad. Lo que el Gobierno y nosotros como sector queremos es poner primero al paciente garantizando buenos profesionales", acotó.

El ministro de Salud indicó que el decano del CMP fue representante de la ASPEFAM Fuente: Andina

"Los profesionales más capacitados están en los hospitales"

Asimismo, el ministro de Salud cuestionó que los decanos de las facultades de ciencias de la salud fueron los profesionales más "connotados" para pronunciarse respecto a la prueba que tomará el Minsa.

"¿Quiénes han dicho que no? Los decanos, y yo pregunto ¿son los decanos los profesionales más connotados? Yo he sido dirigente universitario y la universidad es un lugar donde se hace mucha política. ¿Dónde están los profesionales más capacitados, dónde están los médicos más eminentes? Están en los hospitales y muchos de ellos, la gran mayoría, trabajan para el Ministerio de Salud. Con esos médicos, que además son docentes universitarios, vamos a hacer el examen", señaló.

"En estas evaluaciones que nosotros vamos a hacer (…), los docentes que los forman, la gran mayoría, trabaja para el Estado, Minsa y EsSalud. Nosotros tenemos profesionales altamente capacitados que forman a los alumnos en los hospitales. Nosotros no estamos contra la universidad, no estamos contra los docentes, yo reconozco el prestigio de San Marcos, pero eso no lo define un decano, no lo define una autoridad", agregó.

Finalmente, Vásquez insistió en que "en tres o cuatro días que se ha hecho la convocatoria, van casi 6 000 médicos ya inscritos". "Entonces la población, el grueso de los aspirantes a hacer SERUMS, está confiando en el Ministerio de Salud".

"El examen va a gozar de alta calidad técnica, lo van a evaluar profesionales, docentes universitarios de las universidades peruanas y extranjeras que vamos a invitar, va a ser transparente porque va a contar, como no contaba antes, con la presencia de órganos de control como Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y en todas las regiones lo vamos a hacer con participación de las direcciones regionales de Salud", puntualizó.

Decano del CMP anunció querella por difamación contra César Vásquez

Ante las afirmaciones del ministro de Salud respecto a que el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Pedro Riega, forme parte de la ASPEFAM y que ha "dictado cursos" en academias de preparación para el ENAM, RPP conversó con él y este indicó que todo es falso y que presentará una querella de difamación contra el titular del Minsa.

"Totalmente falso, yo no formo parte de ASPEFAM, el ministro está mintiendo de forma frenética e impune. Nosotros vamos a presentar una querella por difamación por las declaraciones que viene vertiendo”, sostuvo.

"Yo he dictado cursos, hace varios años, para exámenes de residentado médico. Nunca he dictado cursos para preparación para el Examen Nacional de Medicina (ENAM). El ministro está mintiendo de forma reiterada y sistemática, afectando a mi honor, lo cual rechazo. Esto lo descalifica para ejercer el cargo que está ostentando y para darle una solución adecuada a esta crisis que él mismo ha generado”, resaltó.

Asimismo, indicó que el CMP presentará un documento a la Contraloría General de la República para que intervenga, ya que "los postulantes están siendo abusados en su derecho a un proceso que debe ser técnico, meritocrático y transparente".

"Nosotros, como CMP, estamos presentando un documento a la Contraloría General de la República para su intervención concurrente en salvaguarda de la atención en salud de la población, de los derechos de los postulantes y en salvaguarda del buen uso de los recursos del Estado, para el cual existen destinados S/500 mil, se ha aprobado hace 5 días y que solo va a tener unas cuantas semanas para ejecutarlo, habiendo demostrado el Minsa su gran incapacidad para una gestión adecuada del presupuesto, y la implementación de actividades técnicas, inclusive que son competencia del ministerio", precisó.

"Esta no es competencia del ministerio, entonces tenemos que resguardar la salud de la población, el futuro de la profesión médica y los recursos del Estado", aseveró.

Decano del CMP anunció querella por difamación contra César Vásquez Fuente: CMP

Presidente de la ASPEFAM dijo que es falso que el Minsa les haya ofrecido costear el ENAM

Por otro lado, ante los dichos del ministro de Salud de que ofreció a la ASPEFAM que su sector se haga cargo de los costos del ENAM, RPP conversó con Miguel Farfán, presidente de dicha asociación, quien señaló que nunca hubo tal ofrecimiento.

"Nosotros nunca hemos sido consultados para la emisión de este decreto supremo (…) Ni antes ni después hemos sido convocados. Nunca nos llamó ni convocó, a pesar de que más antes fuimos convocados por unos temas de salud, de primer nivel de atención, pero sobre este tema nunca. Nos sorprendió a nosotros que salga este decreto el día viernes, cuando el domingo teníamos el examen", manifestó.

Asimismo, dijo que era falso que hubiera academias en torno al ENAM y que en estas dicten docentes a cargo de la elaboración de dicha prueba.

"Eso es mentira. ¿Cómo la ASPEFAM puede generar injerencia dentro de una universidad de decir que contraten a una academia u otra? Eso es falso. Cada universidad, cada facultad dentro de su autonomía verá qué condiciones se pueden dar a los estudiantes. No es que ASPEFAM tenga academias, eso es completamente falso, y eso lo desmiento, lo rechazo categóricamente", afirmó.

A su vez, el presidente de ASPEFAM señaló que los resultados de cada proceso ENAM son remitidos a las facultades de ciencias de la salud que participan en la prueba, por lo que no es cierto que se desconozcan los resultados.

"El ENAM se evalúa y después del examen se cuelgan las preguntas (…) en la web y se remite a cada facultad de Medicina un informe pormenorizado de la situación y resultados que tiene cada facultad. De las 35 que tenemos, siempre, todos los años, se reporta con la finalidad de que las autoridades, junto con los estudiantes (…) tomen las medidas que deban tomar para corregir los problemas que pueda haber", indicó.

"Al Minsa no se remiten (los resultados), porque el ministerio no participa (…), a las facultades sí, llega a todos desde el año 2003 en el cual se dieron los pilotos (…), sabe cada escuela y facultad el ránking de cuántos aprobados, cuantos desaprobados y en qué materia", apuntó.

Asimismo, Farfán señaló que sí se hace un informe económico de ingresos a la asamblea de la ASPEFAM y que el costo del examen, que es de S/150 para estudiantes de pregrado, se ha mantenido "y se mantendrá".

"Son S/150 lo que se cobra a los estudiantes de Medicina, al interno de pregrado. A los médicos ya titulados del país o del extranjero (…) se les cobra S/850 porque tenemos que contar con el mismo apoyo logístico, la misma idoneidad, la misma transparencia, rigurosidad, las mismas cadenas de seguridad, y eso tiene un costo (…) Lamentablemente, esto está siendo utilizado con otros fines", sostuvo.

"Los S/150 lo hemos mantenido así, y se mantendrá. No ha habido ningún cambio en ese sentido. ASPEFAM es una asociación de 60 años, el examen son 20 años que se está tomando. De repente ha habido algunos pequeños cambios, pero no al extremo de que se contraviene la verdad. Los S/850 es para médicos, titulados en el Perú o en el extranjero, estudiantes en el Perú solo pagan S/150", puntualizó.