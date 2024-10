Cinco distritos de Lima norte ya han prohibido circulación de motos con dos pasajeros: ¿es una medida efectiva contra el crimen?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último viernes, el distrito de Santa Rosa se convirtió en el quinto de Lima norte en prohibir la circulación de motos con dos pasajeros. La disposición estará vigente durante el actual estado de emergencia que rige en dicha jurisdicción y en otros 12 distritos de Lima Metropolitana desde el pasado 27 de septiembre, y que se extenderá hasta fines de noviembre.

De esta manera, la Municipalidad de Santa Rosa dispuso que se considere como falta "muy grave" que dos pasajeros circulen en uno de esos vehículos. La multa por incumplir la ordenanza es de 1 UIT; es decir, S/5150; además del internamiento del vehículo en el depósito municipal.

Los otros distritos que han oficializado la misma medida son Independencia, Puente Piedra, Ancón y San Martín de Porres. En los primeros tres, la multa por infringir la ordenanza es de 1 UIT, mientras que en el último es de 2 UIT. En todos, la penalización implica el internamiento del vehículo en el depósito.

Actualmente, la prohibición viene siendo evaluada por la Municipalidad de La Victoria, según anunció su alcalde, Rubén Cano, el último lunes. Por su parte, este sábado, el municipio del Rímac publicó el acuerdo de su Concejo Municipal para presentar una iniciativa legislativa "que incorpora mecanismos de seguridad respecto a la circulación de vehículos menores a nivel nacional".

A su vez, el último martes, la Municipalidad de Los Olivos presentó ante el Congreso el proyecto de ley "que prohibe la circulación de motos lineales en estado de emergencia".

Pero esta medida referida a las motos no viene siendo impulsada solo por municipalidades. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dio a conocer, el último miércoles, que el Ejecutivo alista un decreto supremo que busca restringir la circulación de motocicletas con dos pasajeros en lugares declarados en estado de emergencia.

“Estamos cerrando ya la redacción de un decreto supremo a efectos del tema del desplazamiento de las motos lineales con un solo pasajero en situación de emergencia”, indicó en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

En ese sentido, explicó que dicha medida será puesta en ejecución cuando “se declare un estado de emergencia en una zona” determinada.

Pérez Reyes mencionó, también, que esta es una manera de combatir la delincuencia y que en países como Colombia ha dado buenos resultados, ya que se redujo "de una forma importante el nivel de criminalidad”.

Desde el Congreso también se está evaluando una normativa similar. Así lo anunció la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, quien dijo que solicitará que, en el próximo pleno, se priorice el debate del proyecto de ley que dispone prohibir la circulación de motos lineales con dos pasajeros.

"Vamos a proponer priorizar en este pleno que se debata este tema de las motos. Es un tema crucial, importante, y luego vamos a priorizar todos los proyectos de ley que tengan que ver con municipalidades”, indicó.

Pero ¿realmente será efectiva esta prohibición para reducir los índices de criminalidad? En busca de respuestas, RPP consultó con algunos expertos y actores sociales relacionados con el tema.

¿Es una medida efectiva contra el crimen?

El general PNP (r) Alberto Jordán, asesor en seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, en contraste con lo señalado por el titular del MTC, dijo que en Colombia una medida similar "no tuvo resultados buenos". En esa línea, consideró que las ordenanzas de este tipo son insuficientes si no van acompañadas de trabajo policial.

"Una norma que sale de un distrito, si no está amarrada con la PNP, no va a tener fruto. La moto es un vehículo que muchos utilizan para su trabajo, muchos llevan a sus niños al colegio; pero yo creo que la seguridad prima en este momento”, resaltó.

Asimismo, el exgeneral de la Policía señaló que se debe priorizar un trabajo conjunto entre todas las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y lesgislar de forma conjunta.

"Lo que pasa en el país es que cada institución camina por su lado, la presidenta que debe ser la encargada de juntarlos, no lo hace. La Fiscalía por acá, la Policía por acá, el Poder Judicial… cada uno ve sus conveniencias, no hay un trabajo articulado”, afirmó.

“Y que las leyes no salgan, porque un día se iluminó un congresista y dice ’voy a legislar sobre las motos’. No, que venga el Ministerio Público, que venga la Policía, júntense en una mesa y van a sacar una buena ley”, acotó.

A su vez, el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (APP), Jaime Graña, en diálogo con RPP, consideró que la prohibición no ha tenido incidencias en otros países respecto a la disminución de la criminalidad.

En Ampliación de Noticias, rechazó el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de un eventual decreto supremo para que una motocicleta no opere con más de un conductor en los distritos declarados en estado de emergencia.

"Desafortunadamente, lo que podemos decir al respecto es que este tipo de medidas, que se han utilizado ya en otros países como Colombia, no han tenido efectos. Por ejemplo, hay un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle de Colombia, hecho también con el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y también el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, (que) vio el impacto en cada una de las ciudades donde se tomaron medidas de este tipo. La conclusión es: no ha sido efectivo, no hubo una disminución de la criminalidad", aseguró.

Graña recordó que el problema que se vio en Colombia cuando se aplicó la prohibición por jurisdicciones fue que "el crimen se mueve a otra zona".

"Entendemos que a circunstancias extremas puede haber medidas también extremas, pero no debe haber una decisión incorrecta, que pasemos una factura a la población -estamos hablando de millones de consumidores y usuarios de motocicletas- y que no tenga esto ningún efecto en el crimen", expresó.

En relación con las ordenanzas municipales que ya restringen el tránsito de motocicletas con dos personas, Jaime Graña argumentó que son "inconstitucionales". Afirmó que estos gobiernos locales no tienen las facultades para prohibir un derecho fundamental como es el de libre tránsito.

Por su parte, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, quien también ha sido ministro del Interior, se mostró en contra de la prohibición de circulación de motocicletas con dos pasajeros como una medida para reducir los robos y asesinatos perpetrados por criminales a bordo de estas unidades.

En el programa Ampliación de Noticias, el legislador fujimorista dijo, en primer lugar, que los distritos “no tienen la potestad” de emitir ese tipo de normativas referidas al libre tránsito, puesto que -señaló- si no se tendría un país dividido en jurisdicciones donde sí se permite la circulación de dos personas en motocicleta y en otras donde está prohibido.

“Para empezar, los distritos no tienen la potestad para prohibir que dos personas anden en motos, porque si no tendríamos el país que tiene 2 000 circunscripciones divididos en los que sí y en los que no, y ya no se podría circular”, declaró.

Rospigliosi consideró que los delincuentes comenzarían a operar en mototaxistas y automóviles, y no por ese motivo se tendría que restringir la movilización en estas. A modo de ejemplo dijo lo siguiente:

“Si vamos a establecer este tipo de prohibiciones, los sicarios se movilizarán mañana en mototaxis, entonces prohibimos los mototaxis; y cuando se movilicen en automóviles, prohibimos los automóviles, y si van a pie, prohibimos las zapatillas”, apuntó.

“Creo que estas limitaciones a la libertad de la gente son muy complicadas, habría que estudiarlo muy bien para aplicar estas cosas que van a perjudicar a mucha gente”, agregó.

Para el congresista, se requiere mejorar la investigación criminal para detectar y capturar a los delincuentes, así como un mejor liderazgo desde el Poder Ejecutivo. “Hay que actuar con energía, estos criminales son muy violentos”.

“[Hay que] construir cárceles donde hay que poner a estos delincuentes y liderazgo, que es lo que desgraciadamente no tenemos. Pueden ayudar hasta cierto punto, pero tengo mis dudas de que vayan a resolver estos problemas”, finiquitó.

¿Qué dicen las asociaciones de motociclistas?

José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), rechazó también el anuncio del MTC respecto a un decreto supremo que restrinja la circulación de motocicletas con dos pasajeros en zonas declaradas en estado de emergencia.



“No vamos a apoyar ninguna medida que va en contra de los derechos de los ciudadanos”, afirmó en La rotativa del aire - edición noche de RPP.



Huamán dijo que esta eventual regulación no va a impedir que los delincuentes sigan cometiendo actos delictivos.



El dirigente consideró que, para reducir la cifra de criminalidad en el país, resulta necesario un trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional del Perú y de los expertos en seguridad.



“Nosotros, como organizaciones, podemos coordinar con las autoridades locales o del Gobierno en lo que concierne a la información de nuestros asociados y de las características de una moto”, explicó.

Vale resaltar que esta entidad presentó un pedido a la Defensoría del Pueblo para que pronuncie e interponga la acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza de la Municipalidad de Independencia, la primera de su tipo, que prohibió que dos personas circulen en una motocicleta durante el estado de emergencia.

"Hemos sustentado la Solicitud con jurisprudencia de otros casos ocurridos por otras municipalidades, que ya el Tribunal Constitucional ha sentenciado que las municipalidades distritales no tienen competencia en normar sobre el tránsito", indica un pronunciamiento de la AHMUP en redes sociales.

¿Qué ha dicho la Policía respecto a las ordenanzas municipales sobre el tema?

El pasado 18 de octubre se realizó en Independencia un operativo de control de identidad para hacer cumplir la ordenanza que prohíbe la circulación de motos lineales con dos pasajeros. Dicha medida fue coordinada por el alcalde del distrito con la Policía Nacional del Perú (PNP). No obstante, al no ser una ley, los policías indicaron que no tendrían la potestad para detener a las personas que infrinjan la norma municipal.

Eso fue señalado por el coronel PNP Antonio La Madrid, jefe de la división policial Norte 2, quien explicó a RPP que la ordenanza es “netamente municipal”.

“Nosotros, como personal policial, no tenemos competencia en el cumplimiento de esa ordenanza municipal. Para ello están los inspectores de la municipalidad, los mismos que actuarán de acuerdo con sus atribuciones y conforme lo establece la ley”, declaró.

En ese sentido, el integrante de la PNP recalcó que serán los inspectores municipales quienes harán cumplir el pago de la multa en caso sea necesario.

“Esta es una ordenanza municipal. Si es que se constata la infracción a la ordenanza, el personal de Fiscalización y los inspectores procederán de acuerdo con sus atribuciones, porque eso es una situación netamente municipal. Según la ordenanza municipal, el infractor sería apacible de una multa netamente a la Municipalidad Distrital de Independencia”, expresó.