Claudia Paz y Paz: Retirarse del SIDH sería situarse al lado de países dictatoriales como Nicaragua y Venezuela

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La exfiscal general de Guatemala defendió la relevancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y señaló que "se presenta como el último refugio para víctimas de graves violaciones".

Gobierno
00:00 · 05:51
"El Perú, soberanamente, suscribió y se hizo parte del Sistema Interamericano", dijo Paz y Paz | Fuente: RPP

En el marco de la conferencia anual de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos que se realiza en nuestra capital, Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, abordó la situación de los derechos humanos en el contexto actual de crisis política en América Latina.

En relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Paz y Paz defendió su relevancia, especialmente frente a un repunte de tendencias autoritarias en la región, haciendo mención de países como Nicaragua y Venezuela.

"El Sistema Interamericano se presenta como el último refugio para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Nos permite establecer estándares y señalar violaciones sistemáticas”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, la exfiscal criticó los intentos del Gobierno peruano de evaluar su permanencia en este sistema y advirtió sobre las implicaciones que tendría una posible salida.

"La adhesión al Sistema Interamericano, la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos es un acto voluntario. El Perú, soberanamente, suscribió y se hizo parte del Sistema Interamericano. Es una apuesta a ser parte de una comunidad internacional. Sinceramente, creo que deberían de pensar las autoridades peruanas en qué lugar se colocarían si denuncian, por ejemplo, la Convención y se retiran del Sistema Interamericano. Estoy mencionando los países que lo han hecho: Venezuela, Nicaragua ¿Ese es el lugar donde Perú quiere estar ante el resto de las naciones?", aseveró.

Como se recuerda, del 11 al 13 de septiembre, la Pontificia Universidad Católica del Perú se convierte en el punto de encuentro de más de 80 especialistas de diversas regiones del mundo que discuten los efectos del crimen organizado sobre los derechos humanos.

Lucha contra el crimen organizado

En otro momento, Paz y Paz destacó el impacto del crimen organizado en la vida y libertad de las personas y enfatizó en la necesidad de abordar estrategias de combate que respeten los derechos humanos.

La exfiscal subrayó la importancia de adoptar investigaciones financieras que permitan identificar y confiscar los activos derivados de actividades criminales.

"Es un desafío dado el nivel de complejidad de las organizaciones y redes criminales. Pero hay experiencias de cómo la justicia penal (actúa), por ejemplo, con investigaciones eficientes, usando tecnología, investigaciones que se refieren a los fenómenos criminales complejos, investigaciones financieras, sobre todo, (para conocer) a dónde llevan estos recursos, cómo se lavan esos capitales.0 Investigaciones y decisiones judiciales que permitan, por ejemplo, la confiscación de estos capitales, han resultado ser bastante eficientes", culminó.

Tags
Claudia Paz y Paz SIDH Corte IDH Derechos Humanos

