"Debió evaluarse mejor": médicos cuestionan designación de María Aguirre como presidenta ejecutiva de EsSalud

Gobierno "Debió escoger a alquien que trabaja en el Seguro", dijo Raúl Urquizo sobre María Aguilar

CMP cuestionó designación de María Aguirre como presidenta ejecutiva de EsSalud | Fuente: RPP

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, cuestionó este jueves la designación de María Elena Aguirre como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), en reemplazo de César Linares; por no tener trayectoria vinculada a la institución.

En Ampliación de Noticias, Raúl Urquizo consideró que "debió evaluarse mejor" la designación de María Elena Aguirre y afirmó que la rotación permanente de los presidentes de EsSalud origina una "mala conducción", en un contexto de huelga de trabajadores y problemas en el sector.

"Con respecto al nombramiento de la nueva doctora ha sido viceministra de Salud Pública durante la gestión de la doctora Rosa Gutiérrez, pero es ginecóloga y nuestra preocupación es que viene de una gestión del Minsa al Seguro. A nuestro entender, debió escoger a alguien que trabaja en el Seguro, que conozca bastante el Seguro. No dudo de las capacidades de esta doctora porque no la conocemos bien, ha sido directora del Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, pero eso no es suficiente.

Raúl Urquizo sostuvo que existe una serie de deficiencias marcadas, como la cantidad de profesionales médicos, entre el Ministerio de Salud y EsSalud, por lo que se planteó en el X Congreso Médico una reforma sanitaria en el país.

"El problema del sector salud es la improvisación, no hay meritocracia, no hay concurso, entonces las deficiencias son marcadas", expresó.

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, y María Elena Aguilar, presidenta ejecutiva de EsSalud. | Fuente: RPP

Ayer, miércoles, el Gobierno designó a la médica cirujana María Elena Aguilar como presidenta ejecutiva de EsSalud mediante una Resolución Suprema publicada en la edición extraordinaria de las Normas Legales del diario El Peruano.

En la misma norma, se dio por concluida la designación de César Linares, en el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ley que regula el trabajo de odontólogos

Con relación al proyecto de Ley del Trabajo del Cirujano Dentista, Raúl Urquizo sostuvo que con esta norma "los odontólogos quieren ser médicos" y buscan la aprobación de un "acto médico en odontoestomatología".

"El Colegio Médico está pidiendo que retiren la palabra, pero ellos dicen que el Ministerio de Salud opinó a favor. Es cierto, la primera vez consultaron la opinión de un odontólogo, pero no dicen que la siguiente vez el Ministerio de Salud observó porque eso era atentatorio del acto médico y más aún ellos están haciendo una inversión muy fuerte de dinero y ¿eso qué significa? probablemente lobby", expresó.