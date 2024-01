Josué Gutiérrez sobre pedido para testificar en proceso contra Patricia Benavides: "No depende de mí"

Judiciales El defensor del Pueblo dijo que se allana a las investigaciones en su contra llevadas a cabo por la Procuraduría

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció en torno al pedido que formuló el abogado defensor de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, para que testifique en el proceso disciplinario inmediato que sigue la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la exfiscal de la Nación.

Como se sabe, el pasado 11 de enero, Del Castillo presentó un petitorio ante dicha entidad para que se admita, como pruebas de defensa, los testimonios de un total de 12 personas: 10 congresistas, Gutiérrez Cóndor y Pedro Cartolín Pastor, quien fue candidato a defensor del Pueblo.

Ante ello, Josué Gutiérrez dijo que "quisiera" mantenerse "al margen", pero no descartó asistir a una próxima audiencia de la JNJ en torno al caso.

"Yo en principio quisiera mantenerme al margen, pero no depende de mí (…) Yo no lo pido", sostuvo.

"Me invita el Congreso, me invita la junta, me invita la fiscalía o me invita cualquier autoridad, yo nunca me voy a incomodar, en principio. Y en lo segundo, la verdad es única. No va a haber verdad acá, mentira allá, eso sería una acción incorrecta (…) Siempre lo he dicho: la verdad no necesita de cómplices, solo el tiempo allana que la verdad salga a la luz; en cambio, la mentira sí necesita de cómplices para sostenerse", añadió.

No obstante, precisó que Jorge del Castillo no se ha comunicado con él, ni han conversado en los"últimos años".

"No, yo no conozco, creo que el doctor Jorge del Castillo es su abogado o algo por ahí. Nunca he conversado con ellos, por lo menos estos últimos años no he conversado con ellos. Pero está bien, están haciendo su ejercicio de defensa, es un derecho constitucional, qué podríamos cuestionar, que sigan adelante", puntualizó.

Sobre investigaciones de la Procuraduría

Por otro lado, Gutiérrez Cóndor se pronunció en torno al pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para que el Ministerio Público lo investigue por el presunto delito de falsedad genérica, vinculado a supuestas contrataciones irregulares en la Municipalidad Distrital de San Antonio, entre el 2019 y 2020.

Vale resaltar que el pedido fue formulado a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima Este, a quien además se le pidió el inicio de diligencias preliminares contra Marisol Ordoñez, exalcaldesa de dicho distrito, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Al respecto, el defensor del Pueblo dijo que el tema "corresponde al ámbito privado" y negó que se haya realizado alguna contratación irregular en dicho caso.

"Esos son temas que corresponden al ámbito privado. Antes de ser defensor, siempre lo que he brindado son servicios como profesional, como abogado", sostuvo.

"No puede ser (contratación) irregular. Cuando yo brindo servicios, lo hago ceñido a lo que ha significado mi participación como abogado. Yo he sido regidor, he sido consejero, tengo expertiz en el derecho municipal, en la descentralización, en todo; entonces están plenamente acreditadas mis condiciones profesionales y mis actuaciones como tal", agregó.

No obstante, señaló que "siempre es bueno" que, si las autoridades "tienen alguna duda", puedan investigar.

"Siempre es bueno que, si las autoridades tienen alguna duda, puedan investigar (…) Yo me allano a esas situaciones de la mejor manera, sin ninguna preocupación porque Dios y mi conciencia saben que mis actuaciones han sido siempre ceñidas a la verdad y a mis actuaciones profesionales", puntualizó.