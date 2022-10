Compra de urea: ¿Cómo afecta a los agricultores la incertidumbre respecto a la llegada del fertilizante a nuestro país?

La incertidumbre respecto al cuarto proceso de compra de urea ha ocasionado la disminución de cosechas y el incremento de precios de los alimentos | Fuente: Andina

El pasado 8 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció la apertura del cuarto proceso internacional de compra de 44 mil toneladas de urea, luego de que los tres primeros no llegaron a concretizarse.

Sin embargo, cuando ya se tenía a los postores finalistas, la Contraloría advirtió de irregularidades en los documentos presentados por las empresas que ocuparon los tres primeros puestos en la licitación: Prime Charters International LTD, Lusso Istanbul y Exper Ats Ihracat, respectivamente.

Ante ello, el último miércoles, la titular del Midagri, Jenny Ocampo, en diálogo con RPP Noticias, señaló que la proveedora sería la empresa que quedó en cuarto puesto, Direcagro, y que se iban a firmar los contratos de adjudicación "en las próximas 48 horas". No obstante, hasta la fecha, aún no se ha tenido nuevas noticias sobre el proceso.

La situación solo ha contribuido a aumentar la incertidumbre y desesperación de los agricultores ante la imposibilidad de tener urea a tiempo. Además, ya anuncian paralizaciones en varias regiones del país. ¿Cómo les afecta esta recurrente imposibilidad del Midagri de garantizar efectivamente la llegada del fertilizante? En esta nota, constatamos que el problema se ha hecho mucho más complejo.



Los comercializadores nacionales de urea han elevado sus precios ante la imposibilidad del Estado de adquirir el producto | Fuente: Andina

Laureano del Castillo: "El Midagri no estaba preparado para adquirir el producto"

Para el director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Laureano Castillo, las sucesivas caídas en el proceso de compra revelan que el ministerio "no estaba preparado" para llevar a cabo la licitación.

"Vayamos al principio: el Midagri no tiene como una de sus líneas permanentes la adquisición de insumos, por lo tanto es entendible que tuviera dificultades para entrar a una actividad para la cual no estaba preparado", señaló en RPP Noticias.

Además, consideró que los sucesivos cambios de altos funcionarios en ese sector contribuyó a la caída de las tres licitaciones previas.

"Durante estos meses, ha habido muchos cambios de personal en el Gobierno, no solo ministros sino funcionarios de alto nivel. Ha entrado gente capacitada y también otros que no conocen el sector. Creo que las dificultades de los primeros procesos fueron debido a gente que no tenía experiencia y sabemos, por los informes de Contraloría, que hay indicios de irregularidades", sostuvo.

Castillo consideró que si el Midagri ha tenido problemas con la licitación, es probable que también los tenga en la distribución del producto cuando llegue a tenerlo, lo cual calificó como algo preocupante.

"Otro tema es la distribución. Recordemos que si hay dificultades para comprar urea, también habrá dificultades para distribuirla, porque el Midagri no distribuye; es decir, no tiene los canales y cuando llegue la urea pondría a prueba las capacidades del ministerio para una tarea que no ha hecho antes", explicó.

Asimismo, el director de CEPES señaló que las consecuencias de la demora de la llegada de urea ya se están sintiendo en el mercado nacional de alimentos.

“Las consecuencias creo que ya las estamos viendo con el alza del precio de algunos productos. Durante las semanas anteriores ya hemos visto cómo el precio de la papa ha aumentado. Esto seguirá repercutiendo los próximos meses en alimentos fundamentales, como el arroz, el maíz amarillo duro que es el principal insumo de los pollos, la principal proteína animal que consumimos en el país", indicó.

Por otro lado, remarcó que si la urea llega en diciembre, será a destiempo, porque la temporada en que más se requiere este producto en el campo terminará en noviembre.

"Lo preocupante de todo esto es que, tras 4 procesos, la urea, con suerte, llegaría casi a mediados de diciembre, cuando la propia ministra, hace unos días, en la Comisión Agraria del Congreso, mostró un gráfico en donde se ve que la mayor demanda de los principales productos de abonamiento y urea, son los meses de octubre y noviembre", remarcó.

Eduardo Contreras: "No nos preocupa la falta de diálogo con el Midagri, sino que no resuelven nada"

El gerente de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú (Conajup), Eduardo Contreras, señaló que el Midagri no ha considerado ninguna de sus propuestas para solucionar el problema de la falta de fertilizantes sino que, por el contrario, ha implementado las medidas "menos efectivas".

“Todas las propuestas que se han hecho al Midagri no han sido valoradas ni incorporadas. Tenemos el problema del Fertiabono que ya lo hemos conversado varias veces y lo advertíamos (...) que si no se utilizaban los padrones de las juntas de usuarios iba a haber deficiencia en su entrega", refirió.

Además, Contreras indicó que "desde hace meses" se propuso la modificación del decreto de urgencia para que la compra de urea "no solo sea a empresas internacionales, sino que se deje abierta la opción de adquirirlo del mercado nacional". También una "subvención económica, con un canje de urea a través de las juntas de usuarios". Sin embargo, nada de eso fue "valorado" en el ministerio.

"Hasta ahora, el gobierno ha ejecutado las medidas menos eficientes y ha generado un malestar enorme. Además que no están entregando créditos de la forma correcta, a través del fondo de Agro Perú, de Agrobanco", resaltó en RPP Noticias.

En ese sentido, Contreras afirmó que hay una apertura al diálogo por parte de la gestión de la ministra Ocampo, pero que aún no se ha resuelto nada.

"El diálogo está abierto, la gestión de la actual ministra es de puertas abiertas. El problema está en que sus funcionarios dialogan bastante pero no hacen nada, y lo poco que hacen nos está preocupando", sostuvo.

Entre esas preocupaciones, según dijo, está el hecho de que aún no se firma el contrato de adquisición de urea con la empresa ganadora de la licitación.

"El lunes 31 vence el plazo para firmar el contrato de compra de urea. Dijeron que la carta fianza ya estaba, que en 48 horas se firmaba el contrato, también que la empresa ya estaba viniendo al Perú. Entonces, no se ve algo concreto", remarcó.



Con ese panorama, el gerente de la Conajup reveló que diversos gremios de agricultores de Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Ica, Huancavelica y Tacna están convocando a un paro regional para el 23 y 24 de noviembre próximos.

"El malestar ya es generalizado, incluso hay medidas de fuerza que ya se han anunciado de manera espontánea. Por ejemplo, los arroceros en el norte están bastante disgustados y desesperados por el incremento de los costos de producción y ya saben que la urea no les va a llegar para la campaña", resaltó Contreras.

Juan Arica: "Han disminuido las cosechas, porque no podemos pagar el costo de los fertilizantes"

El presidente de la Coordinadora Agraria de Zarumilla - Tumbes, Juan Arica, afirmó que la imposibilidad del Midagri de adquirir el fertilizante a tiempo ocasionó que los comercializadores nacionales del producto incrementen sus precios y que los agricultores, al no poder pagar el producto, busquen opciones alternativas de abono.

“Al saber la caída de la nueva compra, los agricultores de algunos sectores no podemos cambiar de sembríos. En el Valle de Zarumilla vamos a permanecer con la misma plantación y estamos utilizando el abono orgánico como el guano de chivo, el de vaca, porque los fertilizantes están bastante caros y no los podemos obtener", indicó.

Sin embargo, dichos fertilizantes orgánicos, según explicó Arica, tardan más en hacer efecto en los sembríos, lo que ha tenido efecto en la cosecha.

"Esos abonos sí son adecuados, el problema es que dura de 8 meses a un año en hacerse efectivo, no es un abono que al instante te va a funcionar. Necesita de bastante tiempo y, en algunos casos, hay que descomponerlo primero con las hojas del plátano", explicó.

Según señaló, el fertilizante químico, como la urea, tarda "dos semanas, máximo un mes" en hacer efecto. El no contar con el producto, sumado a otros problemas como la disminución del caudal del río Zarumilla y la reducción de las cosechas han ocasionado que haya poca disponibilidad de limón.

"En este momento, sí hay desabastecimiento de limón. Por ejemplo, de una hectárea, cuando hay bastante limón, se sacan hasta 20 mallas cada 15 días. Cuando la cosecha bajaba sacábamos 10 mallas. Ahora, sin abono, sin recurso hídrico, sacamos de dos a tres mallas por hectárea. Ése es el gran problema que tenemos", indicó en RPP Noticias.

Dada esa situación, Arica señaló que su gremio está evaluando sumarse al paro que está organizando Conajup.

"Yo siempre he pensado que, en Tumbes, la unificación es importante. Y la unificación permite afrontar los problemas de manera conjunta. Las acciones se tienen que coordinar bien y Tumbes tiene que salir unificada, juntos, para que no sea solo para beneficios de uno. La junta de usuarios tiene que coordinar bien para saber claramente cuál es la plataforma de lucha", subrayó.