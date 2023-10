Ministerio de Justicia definirá próximamente la situación de Daniel Soria tras recibir informe de la Contraloría

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó este lunes, 2 de octubre, que hace una semana su despacho recibió el informe de la Contraloría General de la República que señala que el procurador general del Estado, Daniel Soria, incumple los requisitos de ley para ocupar el puesto.

En declaraciones al programa Las cosas como son de RPP TV, el titular del Minjusdh resaltó la “probidad” y “seriedad” del organismo de control, por lo que descartó que la publicación del informe esté relacionado al trabajo de la Procuraduría con las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte, como alega Daniel Soria.

“No debemos dudar de la probidad, rectitud y seriedad de los informes de los órganos de control y, en particular, la Contraloría a partir de ciertos hechos que consideran que pueden ser revisables o irregulares. Tampoco deberíamos asumir que esto tenga un contenido más allá del carácter técnico”, declaró.

Arana precisó así que ha derivado el informe a las instancias correspondientes y que en unos días recibirá las recomendaciones administrativas y legales sobre la situación de Soria Lujan.

“He recibido hace una semana el informe de la Contraloría respecto del examen que ha hecho sobre la asignación del citado procurador. Lo que he hecho, como corresponde, es que este informe sea revisado por las instancias correspondientes”, aseveró.

Finalmente, el ministro de Justicia alegó que apenas reciba las recomendaciones tomará una decisión sobre la permanencia de Daniel Soria al mando de la PGE.

“Aseguro que la decisión va a ser estrictamente enmarcada en la Constitución”, finiquitó.

Soria cuestionó informe de la Contraloría

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, se refirió al informe de la Contraloría que indica su presunta falta de idoneidad para estar en el cargo y dijo tener sospechas de que esté relacionado al trabajo hecho en la Procuraduría con las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y varios congresistas.

"La emisión de este informe me da todo el derecho a sospechar por el trabajo que estamos haciendo en la Procuraduría, no solo por el caso de la presidenta Dina Boluarte, sino en otras denuncias. Tenemos registrados 80 casos en la Unidad Funcional, que ve temas de altos funcionarios, entre congresistas, el defensor del Pueblo, etc.", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, indicó que quienes presentaron el informe son Jorge Antonio Llamoctanta Trejo y José Carlos Guerrero Flores, los mismos que presentaron un documento similar cuando Aníbal Torres ejercía como ministro de Justicia. Soria Luján consideró innecesario el cuestionamiento, pues ya había sido zanjado incluso por el propio Poder Judicial a través de un proceso de amparo.