Daniel Soria cuestionó informe de la Contraloría que reveló incumplimiento de requisitos para el cargo que ocupa

Judiciales "Este informe nuevamente ingresa a un tema que ya había sido explicado y zanjado", dijo Soria Luján

"Este informe nuevamente ingresa a un tema que ya había sido explicado y zanjado", dijo Soria Luján. | Fuente: Andina

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, se refirió al informe de la Contraloría que indica su presunta falta de idoneidad para estar en el cargo y dijo tener sospechas de que esté relacionado al trabajo hecho en la Procuraduría con las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y varios congresistas.

"La emisión de este informe me da todo el derecho a sospechar por el trabajo que estamos haciendo en la Procuraduría, no solo por el caso de la presidenta Dina Boluarte, sino en otras denuncias. Tenemos registrados 80 casos en la Unidad Funcional, que ve temas de altos funcionarios (...) entre congresistas, el defensor del Pueblo, etc.", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, indicó que quienes presentaron el informe son Jorge Antonio Llamoctanta Trejo y José Carlos Guerrero Flores, los mismos que presentaron un documento similar cuando Aníbal Torres ejercía como ministro de Justicia. Soria Luján consideró innecesario el cuestionamiento, pues ya había sido zanjado incluso por el propio Poder Judicial a través de un proceso de amparo.

"Este informe nuevamente ingresa a un tema que ya había sido explicado y zanjado, que es el cumplimiento de los requisitos para ser procurador general del Estado (...). En enero de 2022, esta oficina de la Contraloría que está en el Ministerio de Justicia hizo un informe en el cuál señaló que no cumplía con los requisitos y el ministro Aníbal Torres dispuso que se emita la resolución de mi cese (sin que aparezca el informe en la resolución) y, por otro lado, que se me denunciara penalmente", aseveró.

"Respecto al primer extremo, como es sabido, yo gané un proceso de amparo, se me restituyó y el Poder Judicial dijo claramente que el procurador general del Estado solo puede ser destituido por la comisión de una falta grave. Sin embargo, este mes los mismos auditores, el señor Jorge Antonio Llamoctanta Trejo y José Carlos Guerrero Flores, emiten un informe para saber si cumplía con la ley de idoneidad", agregó.

"Este informe nuevamente ingresa a un tema que ya había sido explicado y zanjado", dijo Soria Luján. | Fuente: RPP

Comisión de faltas graves son el supuesto de destitución

En otro momento, Soria Luján indicó que, de acuerdo con el Poder Judicial, solo la comisión de faltas graves configura el supuesto de destitución y que el resto de acciones fuera de este espectro afectan directamente la autonomía de la Procuradoría.

"La sentencia de amparo ha ratificado que la comisión de faltas graves establecidas en nuestras normas son el supuesto de destitución del procurador general del Estado. Se comete una falta, se hace un procedimiento, se toma un adecisión y se destituye. Fuera de eso, estamos hablando de acciones que efectivamente afectan la autonomía y frente a las cuales tomaré mi decisión de cuestionarlas frente al Poder Judicial", finalizó.