Defensor del Pueblo sobre estado de emergencia: "Esto ya se aplicó antes y no funcionó"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó este miércoles sus opiniones con respecto a la declaratoria de emergencia en tres distritos del país y la cantidad de dinero que se ha destinado para la seguridad ciudadana. Para el funcionario, la medida ya se aplicó antes y no tuvo resultados.

"Quisiera creer que con este estado de emergencia podríamos vencer el alto grado de delincuencia e inseguridad que existe en el país, pero tengo que ser realista: esto ya se aplicó antes y no funcionó. Necesitamos que las Fuerzas Armadas no tengan ninguna participación en los actos de intervención de la población, porque no están capacitados para ello", expresó en el programa 'Nunca es Tarde'.

Josué Gutiérrez cuestionó la inversión de 4 mil millones de soles en seguridad ciudadana y consideró que es más un gasto, enfatizando la necesidad de cambiar la estructura social. Esto porque, en su opinión, se descuida temas como salud y educación.

"Son 4 mil millones que ha ido creciendo año tras año y esto tiene que parar desde el cambio del enfoque de la estructura social. Piensan que abriendo un letrero que se llama Demuna van a ir los clientes a poner sus denuncias, piensan que poniendo más policías todos van a ir. Esto es un proceso mucho más largo y fuerte", expresó.

Para el defensor del Pueblo, es necesario un cambio desde la estructura social para tener una mejor sociedad.

"La seguridad ciudadana no es un tema reactivo, sino de planificación y sostenibilidad que parte sobre la estructura social de una nación. Si nosotros trabajamos de una manera correcta el sistema nacional de protección de menores, empezamos a formar una sociedad distinta a la que hoy día tenemos", indicó.



Aprueban delegación de facultades

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, con 81 a favor, 22 en contra y una abstención, el texto sustitutorio del proyecto de ley 5632, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, se exoneró de segunda votación.

El Ejecutivo intenta establecer con este proyecto un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.

La norma también plantea modificar el Código Penal, aprobado por el decreto legislativo 635, en materia de delitos contra la inseguridad ciudadana y tranquilidad pública, sin afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política.