Del Solar considera "excesivo" que se pida salida del ministro de Transportes por incendio bus en Fiori

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que se tienen que determinar responsabilidades. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se pronunció este domingo sobre la situación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, luego del incendio de un bus de transporte interprovincial en un terminal informal, que dejó 17 muertos.

Del Solar explicó que el ministro debe asumir un error en su gestión para corregirlo. Sin embargo, consideró excesivo que se pida que Edmer Trujillo deje el cargo y que por el contrario se deben tomar medidas que cambien la situación.

“Mi sensación personal es que cuando uno comete un error lo debe reconocer para corregir y hay errores que a veces pueden significar asumir de una manera política poner el cargo a disposición. Lo que me parece a mí es que estamos ante un error, que es un síntoma más de un sistema que no funciona correctamente hace mucho y me parecería que es excesivo atribuirle esto al ministro de Transportes y Comunicaciones”, dijo al dominical Punto Final.

Responsabilidades

Del Solar negó que se esté tratando de minimizar la responsabilidad del ministerio y en esa línea, explicó que es necesario que todos los actores involucrados deben asumir una responsabilidad por la tragedia.

“Creo que la responsabilidad es de todos en lo que les compete. Hay una competencia municipal, hay una responsabilidad, hay una competencia del Ministerio, hay una responsabilidad, hay una competencia de la empresa, si la hay se verá (…) Hay que asumir cada uno su responsabilidad y como sociedad”, comentó.

“Hay un tema también de qué responsabilidad asume la empresa, pero yo sí creo que hay que asumir una responsabilidad, y la responsabilidad es corregir, Sutran tiene que corregir como parte del ministerio, la municipalidad tiene que corregir, las empresas tiene que corregir”, dijo.