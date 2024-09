Demartini pide a Fiscalía investigar quién entregó "documento falso" que lo vincula a Andrés Hurtado y a la familia Siucho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales El titular del Midis pidió al Misterio Público "que abra una investigación de oficio" para determinar quién entregó un documento falso a 'Contracorriente'.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la presunta declaración de un aspirante a colaborador eficaz que lo vinculó al entorno de la familia Siucho Neira, al cómico Andrés Hurtado', y al abogado Mateo Castañeda.

Como se sabe, ayer, domingo, el programa Contracorriente presentó un documento con la declaración de un presunto aspirante a colaborador eficaz, identificado con clave CE-21-2024-EFICCOP, que habría dado cuenta de una reunión, ocurrida el 6 de junio de 2022 en un restaurante de Miraflores, entre Iván Siucho, Mateo Castañeda y Julio Demartini. Este último habría solicitado a Siucho "empresas grandes para ventas de alimentos para el ministerio donde laboraba".

"Iván no tenía conocimiento de ese rubro y le ofreció buscar y presentarle amigos interesados, también quería saber de posibles inversiones de oro fuera del país", se consigna en dicho documento exhibido en el dominical.

Al respecto, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) remarcó que nunca tuvo relación con la familia Siucho, ni con el referido cómico. Además, sostuvo que conoció a Mateo Castañeda recién cuando ejerció como abogado de la presidenta Dina Boluarte durante el allanamiento a Palacio de Gobierno, ocurrido el pasado marzo.

"Yo no sé si habrá un colaborador eficaz, nunca me han citado para ningún caso de este tipo; pero adicionalmente a eso quiero señalar, de manera categórica, que yo no conozco al señor Hurtado, que yo no conozco al señor Mateo Castañeda, que en su momento fue abogado de la presidenta, y solamente tuve un momento con él el día del allanamiento en Palacio donde, como abogado, estuvo presente", sostuvo.

Pide a la Fiscalía abrir investigación de oficio que determine quién entregó "documento falso"

Cabe resaltar que, tras emitirse el referido reportaje, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Equipo 5, ante quien el supuesto colaborador eficaz brindó el testimonio, emitió un comunicado señalando que el documento exhibido era falso.

"El Eficcop, Equipo 5, a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya López, manifiesta su preocupación e informa a la ciudadanía que un presunto testimonio (...) de un supuesto colaborador eficaz, es falso; toda vez que no existe en los casos a cargo de este despacho fiscal", indica el pronunciamiento.

En ese sentido, el ministro Demartini resaltó que la Fiscalía "ha señalado de manera categórica que ese documento que se ha exhibido, del cual han hecho uso indebido en ese programa, es falso".

"Estoy dando instrucciones a mi abogado, Fernando Silva, para que pida al programa, a través de carta notarial, quién ha hecho llegar esa información falsa, esa declaración falsa, porque esa persona va a ser denunciada penalmente y demandada. Pero, adicionalmente, también sabremos cuál es el grado de intervención de los medios de comunicación que no corrobora", manifestó.

Asimismo, pidió que el Ministerio Público abra una "investigación de oficio" que determine quién entregó un "documento falso" al dominical.

"Por favor, pido también a la Fiscalía de la Nación que, de inmediato, de oficio, abra una investigación. Esto no se puede quedar solamente como un hecho aislado, como un error, como alguien que mintió, que hizo llegar un documento que creían verdadero. Esto es imposible de permitir", aseveró.

"Reitero al Misterio Público que abra una investigación de oficio. Queremos saber quién es el responsable que ha hecho llegar a esa información al medio de comunicación, queremos saber porque esa persona tiene que ser denunciada penalmente, tiene que asumir esa responsabilidad y los que resulten responsables", sostuvo.

Se busca "perjudicar la institucionalidad"

Por otro lado, el titular del Midis indicó que con ese "documento falso" se busca "perjudicar la institucionalidad" con el menoscabo de "las imágenes de ministros de Estado".

"Absolutamente, (es intencional) para perjudicar a quien habla, para perjudicar la institucionalidad. Se quiere hacer ver (que) todos estamos podridos, que acá no hay gente que se pueda creer, acá no hay gente que quiera trabajar bien, para perjudicar al gobierno; pero, al final, para perjudicar al sistema democrático", indicó.

"Si estás presentando un documento falso, que te estás prestando con o sin intención a publicar y a menoscabar imágenes de ministros de Estado, más allá de las personas (…) Últimamente, los ministros de Estado, los congresistas, los presidentes, todo el mundo está bajo este manto de sospecha, este manto de que todos son malos, de que todo está mal. Por favor, a todos aquellos servidores públicos que trabajan dignamente, todos ellos mis respetos", sostuvo.

"Gente de bien la quieren alejar de la administración pública, porque estar en estos cargos es un honor a la patria, pero uno tiene que ya empezar a evaluar cuál es la consecuencia de esto, porque hay personas que quieren usar inescrupulosamente información y menoscabar la imagen de las personas", puntualizó.

Finalmente, Demartini descartó que la entidad que dirige se haya prestado para brindar algún apoyo al programa televisivo de Andrés Hurtado.

"Jamás, de ninguna manera. Nosotros (…) trabajamos todos con estándares de calidad y transparencia. No estamos pidiendo ir a programas de espectáculos, nosotros trabajamos con las agencias de las Naciones Unidas, trabajamos con muchas empresas que colaboran, pero nosotros también trabajamos con el presupuesto público y por eso tenemos que ser muy escrupulosos", puntualizó.