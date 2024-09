Fiscalía califica de falso testimonio de "supuesto colaborador eficaz" que vincula a Arana y Demartini con la familia Siucho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público expresó su preocupación por la difusión del testimonio de un supuesto colaborador eficaz que vincula al ministro de Justicia, Eduardo Arana, con la familia Siucho. Al respecto, indicó que se trata de información falsa, ya que dichas declaraciones no existen en los casos a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya.

“El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Equipo 5, a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya López, manifiesta su preocupación e informa a la ciudadanía que un presunto testimonio, presentado esta noche por un programa dominical, de un supuesto colaborador eficaz, ES FALSO; toda vez que no existe en los casos a cargo de este despacho fiscal”, se puede leer en la cuenta oficial del Ministerio Público.

¿Qué dicen las supuestas declaraciones del colaborador eficaz?

De acuerdo con el dominical Contracorriente de Willax, el abogado Mateo Castañeda, que ejerció la defensa legal de la familia Siucho, habría presentado al titular del Minjus, Eduardo Arana, para que ayude al futbolista Roberto Siucho con un trámite para recuperar su nacionalidad.

"En mayo del 2022 estando con la asesoría legal de Mateo Castañeda, tengo conocimiento que Iván Siucho le entregó un expediente de Roberto Siucho para volver a obtener la nacionalidad peruana al retorno de China, y este le dijo que el hombre seria Eduardo Arana, a quien lo trajo a casa de la Familia Siucho y al explicarle el tema dijo que cobraría 80 mil dólares y el pago sería por intermedio de Mateo Castañeda”, dice el presunto docuemento que consigna la declaración del supuesto colaborador eficaz.

Además, señala que se le realizó un pago de 40 mil dólares como adelanto y que dos o tres meses después, cuando Roberto Siucho ya estaba en Perú, Mateo Castañeda llamó a Iván Siucho para pedirle el resto del dinero que iría a la cuenta de Eduardo Arana.

Presunto vínculo con Julio Demartini

En cuanto al vínculo con Julio Demartini, el colaborador hace referencia a una reunión que habría mantenido con Iván Siucho en un restaurante de Miraflores a pedido de Mateo Castañeda. En dicho encuentro Demartini le habría solicitado “empresas grandes para ventas de alimentos para el Ministerio donde laboraba”. Asimismo, le consultó sobre “posibles inversiones de oro fuera del país”.

“Tengo conocimiento que el 6 de junio 2022 abogado Mateo Castañeda pidió Iván Siucho ir a cenar al restaurante Panchita en la calle 2 de mayo de Miraflores a las 8:30 de la noche. Como le indica en el mensaje de WhatsApp que llevaría a su amigo Julio de Demartini, quien solicito a Iván empresas grandes para ventas de alimentos para el Ministerio donde laboraba IVAN no tenía conocimiento de ese rubro y le ofreció buscar y presentarle amigos interesados , también quería saber de posibles inversiones de oro fuera del país me informo que tenía varios amigos que eran mineros, pero no tenían los contactos”, continúa la presunta declaración.