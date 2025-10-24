Sunat asume la secretaría técnica del Comité de Fiscalización del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ocupará la secretaría técnica del Comité de Fiscalización, creado en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

El secretario técnico, designado en la reunión del último miércoles para establecer el comité, será Edward Tovar Mendoza, actual titular de la SUNAT, nombrado en octubre de este año tras la aceptación de la renuncia de Marilú Llerena Aybar.

El comité será presidido por el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, e integrado por los titulares de otras doce instituciones públicas.

Estas son Osiptel, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, el Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, el INPE, Migraciones, la Sucamec, la Sutran, la ATU, la SUNAT y Dirandro.

Como se recuerda, según el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, -que declara el Estado de Emergencia- el comité "se encargará de planificar y ejecutar los operativos diarios de fiscalización y establecer protocolos de actuación conjunta que se puedan aplicar durante el estado de emergencia en la capital".

Además, se implementará un registro nacional de fiscalización y reportes públicos con indicadores "de cumplimiento y sanciones aplicadas".

