Álvarez descarta integrar Gabinete de Balcázar: "No creo que nadie de la izquierda garantice imparcialidad en elecciones"

Ernesto Álvarez, quien aún ocupa el cargo de presidente del Consejo de Ministros tras la censura a José Jerí, descartó la posibilidad de integrar el Gabinete Ministerial que viene conformando el actual jefe de Estado, José María Balcázar.

En entrevista con el diario Correo publicada este domingo, Álvarez Miranda dijo que ha presentado su "renuncia irrevocable" al mandatario. Además, señaló que este le comentó que, posiblemente, invite a algunos ministros en funciones a formar parte de su Gabinete.

"Yo he renunciado de forma irrevocable. El día jueves, acudí a su despacho (del presidente). Pedí cita con él y estuvimos allí por 10 minutos. Le expresé mi saludo y felicitación por la elección. Un saludo protocolar, por cierto. Él habló de su intención de lograr un gabinete ministerial de consenso y que, posiblemente, iba a invitar a algunos ministros que ya estaban con una cartera ministerial. Eso fue todo", sostuvo.

El aún titular del Gabinete señaló que el mandatario no le indicó qué ministros convocaría, pero destacó que Denisse Miralles, titular del MEF, hable del tema de Petroperú con Balcázar. "Eso es bueno, porque significaría que se va a garantizar cierta continuidad en la política económica y eso es saludable para el país", recalcó.

No obstante, Álvarez consideró que la figura de Balcázar Zelada "obedece a la quiebra del sistema de partidos políticos" y cuestionó que estén garantizadas elecciones transparentes.

"No creo que ningún personaje de la izquierda realmente pueda garantizar la imparcialidad en elecciones. Definitivamente", remarcó.

"Una de las verdades que existen y que los ciudadanos no tienen en cuenta es que el Estado tiene muchísimo dinero invertido en programas sociales de los ministerios y de organismos autónomos. Hay muchos millones de por medio, bastaría con la mala aplicación de cualquiera de ellos para obtener los 40 000 o 60 000 votos de diferencia que hace que una agrupación pase de una primera a segunda vuelta, o no", afirmó.

La censura "es un afán electoral y un cálculo político"

Por otro lado, Álvarez consideró que la censura contra Jerí tuvo dos momentos: "el primero, es el de tratar de obtener un rédito político para forzar un cambio, cuando en realidad no era necesario. El segundo, el tratar de tener la mayor cantidad de cupos en un gabinete ministerial, que todavía tiene 5 meses".

"En ese tiempo, así como se pueden hacer muchas cosas por el país, también es posible obtener ventajas para los candidatos y los grupos en contienda. [La censura] es un afán electoral y un cálculo político efectuados por algunas personas. Algunos hicieron muy mal cálculo político y otros han obtenido mucha ventaja", sostuvo.

Indicó también que "en todas las democracias del mundo existen presiones por parte de los partidos para ocupar más ministerios o ingresar al Gabinete".

"Eso es natural. El problema es si estas presiones obedecen a la necesidad de influir en función a un programa o una doctrina, en el curso del Gobierno, o si se deben simplemente al cálculo de obtener poder para tener ventajas inmediatas", aseveró.

Finalmente, Álvarez aseguró que no fue parte de ninguna "negociación" en el Congreso para evitar la censura y que está convencido de que José Jerí " en ningún momento quiso renunciar" al cargo. Asimismo, insistió en que la censura "no correspondía".

"Estoy convencido de que en ningún momento quiso renunciar. Por el contrario, era de las personas que, con errores y equivocaciones, posiblemente trató de hacer lo mejor posible en el periodo que le había tocado", destacó.

"Lo constitucional implica vacar a un presidente del cargo en función a la evidencia de delitos graves. Hay 2 investigaciones en curso en el Ministerio Público, pero hasta ahora no se ha encontrado, que yo sepa, indicios razonables de una comisión de delito. Él daba las explicaciones al gabinete muy similares a las que dio en su momento a nivel público: que no ha existido ni siquiera mala intención de su parte", puntualizó.