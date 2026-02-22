José María Balcázar: ¿cuáles son los principales ejes que debe priorizar su gestión y próximo gabinete?

El miércoles 18 de febrero, en horas de la noche, José María Balcázar fue elegido nuevo presidente interino de la República, luego de vencer en las elecciones dentro del Parlamento, en la búsqueda del sucesor de José Jerí, censurado por el Congreso el día anterior.

A pocos días de iniciado su Gobierno, el mandatario ha enfatizado en garantizar las elecciones, además de otros temas, como la construcción de la Nueva Carretera Central, la crisis en Petroperú, la situación de El Niño Costero a nivel nacional y rechazar cualquier intención de otorgar indulto a exmandatarios.

En esa línea, Balcázar inició sus reuniones con políticos y miembros de partidos políticos en Palacio de Gobierno en la expectativa de la conformación de su gabinete ministerial.

¿Cuál es el rumbo del futuro gabinete?

En las últimas horas fue comentada una publicación de Presidencia, en la que se da cuenta de una reunión entre Balcázar con Hernando de Soto para dialogar sobre las funciones y alcances que debe ocupar quien sea encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Para Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, Balcázar no debería realizar varios cambios en el gabinete, en medio de los anteriores pactos con el Congreso, como se observó en la gestión de Jerí.

"El gabinete [anterior] forma parte de un compromiso político con el Congreso [...] pero básicamente [conocer] cuáles son los grupos políticos que han puesto ministros, que en esta semana vamos a ver específicamente cuáles son los movimientos que vamos a tener", expresó en RPP.

Además, dijo que en caso De Soto acceda a ser el nuevo jefe del Gabinete, podría generar una incomodidad "al establishment que en este momento a puesto a Balcázar en la presidencia".

"Una de las grandes decisiones que va a tomar el gobierno y que debería hacerlo, por supuesto rápido, es la designación de su gabinete, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, que es el que debe además proponerle al presidente al resto de sus colegas. Y esta designación va a ser una señal de por dónde quiere ir el gobierno. Si el gobierno quiere ir por una señal más vinculada al señor Cerrón, digamos a Perú Libre, al sector de donde fue electo en el Congreso, o a una visión más moderada de conducción del país, sobre todo para no generar estos sobresaltos en la política", añadió Jiménez Mayor.

En esa línea, mencionó que Balcázar debe decidir entre un gabinete "en función de lealtades o de capacidades" y que debe definirse en las próximas horas al ser "un tema de mucha urgencia por lo que está ocurriendo en el país en el tema de seguridad y la afectación de desastres por las lluvias".

"Necesitamos tener en este momento un gobierno funcionando para solucionar los problemas del país y eso requiere una decisión y eso es lo que habría que reclamar al presidente, decisiones, que es lo que no está tomando", expresó en RPP.

Futuro ministro del interior

Frente a la inseguridad ciudadana, Cluber Aliaga, exministro del Interior, señaló que el nuevo titular de dicha cartera debe tener la misión de mejorar la calidad del servicio de la PNP para combatir la criminalidad y la extorsión.

"Tiene que apuntar mucho en el tema de selección, en el tema de producción, hay que tener un control de la efectividad del servicio policial. Hay que fortalecer aquellas áreas donde se nota debilidad, que es fundamentalmente el trabajo de investigación criminal, el trabajo de inteligencia, que no tiene los niveles que teníamos antes. Entonces, por ahí hay falencias", mencionó Aliaga en RPP.

Asimismo, añadió que "hay que optimizar el servicio de prevención" bajo la optimización de recursos y distribución de personal policial en zonas focalizadas.

"Yo creo que es fundamental la presencia dentro del sector Interior de actores que tengan ese nivel estratégico que puedan lograr mayores resultados, eficacia y productividad con los recursos escasos que hoy día tiene la Policía con las limitaciones que tiene. La policía tiene falencias en infraestructura, en equipamiento, en personal, no solamente en números, sino fundamentalmente en la formación", aseguró en RPP.