José María Balcázar: ¿cuáles son los principales ejes que debe priorizar su gestión y próximo gabinete?

José María Balcázar fue elegido nuevo presidente interino de la República y queda la expectativa de la conformación del nuevo gabinete
José María Balcázar fue elegido nuevo presidente interino de la República y queda la expectativa de la conformación del nuevo gabinete | Fuente: PRESIDENCIA PERÚ
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

José María Balcázar es el nuevo presidente interino de la República del Perú y en medio de la expectativa sobre la designación del próximo Gabinete Ministerial, a pocos meses de las Elecciones Generales, Juan Jiménez Mayor, Cluber Aliaga y David Tuesta, analizan en RPP qué se puede esperar de su gestión.

Lima
00:00 · 26:10

El miércoles 18 de febrero, en horas de la noche, José María Balcázar fue elegido nuevo presidente interino de la República, luego de vencer en las elecciones dentro del Parlamento, en la búsqueda del sucesor de José Jerí, censurado por el Congreso el día anterior.

A pocos días de iniciado su Gobierno, el mandatario ha enfatizado en garantizar las elecciones, además de otros temas, como la construcción de la Nueva Carretera Central, la crisis en Petroperú, la situación de El Niño Costero a nivel nacional y rechazar cualquier intención de otorgar indulto a exmandatarios.

En esa línea, Balcázar inició sus reuniones con políticos y miembros de partidos políticos en Palacio de Gobierno en la expectativa de la conformación de su gabinete ministerial.

¿Cuál es el rumbo del futuro gabinete?

En las últimas horas fue comentada una publicación de Presidencia, en la que se da cuenta de una reunión entre Balcázar con Hernando de Soto para dialogar sobre las funciones y alcances que debe ocupar quien sea encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Para Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, Balcázar no debería realizar varios cambios en el gabinete, en medio de los anteriores pactos con el Congreso, como se observó en la gestión de Jerí.

"El gabinete [anterior] forma parte de un compromiso político con el Congreso [...] pero básicamente [conocer] cuáles son los grupos políticos que han puesto ministros, que en esta semana vamos a ver específicamente cuáles son los movimientos que vamos a tener", expresó en RPP.

Además, dijo que en caso De Soto acceda a ser el nuevo jefe del Gabinete, podría generar una incomodidad "al establishment que en este momento a puesto a Balcázar en la presidencia".

"Una de las grandes decisiones que va a tomar el gobierno y que debería hacerlo, por supuesto rápido, es la designación de su gabinete, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, que es el que debe además proponerle al presidente al resto de sus colegas. Y esta designación va a ser una señal de por dónde quiere ir el gobierno. Si el gobierno quiere ir por una señal más vinculada al señor Cerrón, digamos a Perú Libre, al sector de donde fue electo en el Congreso, o a una visión más moderada de conducción del país, sobre todo para no generar estos sobresaltos en la política", añadió Jiménez Mayor.

En esa línea, mencionó que Balcázar debe decidir entre un gabinete "en función de lealtades o de capacidades" y que debe definirse en las próximas horas al ser "un tema de mucha urgencia por lo que está ocurriendo en el país en el tema de seguridad y la afectación de desastres por las lluvias".

"Necesitamos tener en este momento un gobierno funcionando para solucionar los problemas del país y eso requiere una decisión y eso es lo que habría que reclamar al presidente, decisiones, que es lo que no está tomando", expresó en RPP.

Futuro ministro del interior

Frente a la inseguridad ciudadana, Cluber Aliaga, exministro del Interior, señaló que el nuevo titular de dicha cartera debe tener la misión de mejorar la calidad del servicio de la PNP para combatir la criminalidad y la extorsión.

"Tiene que apuntar mucho en el tema de selección, en el tema de producción, hay que tener un control de la efectividad del servicio policial. Hay que fortalecer aquellas áreas donde se nota debilidad, que es fundamentalmente el trabajo de investigación criminal, el trabajo de inteligencia, que no tiene los niveles que teníamos antes. Entonces, por ahí hay falencias", mencionó Aliaga en RPP.

Asimismo, añadió que "hay que optimizar el servicio de prevención" bajo la optimización de recursos y distribución de personal policial en zonas focalizadas.

"Yo creo que es fundamental la presencia dentro del sector Interior de actores que tengan ese nivel estratégico que puedan lograr mayores resultados, eficacia y productividad con los recursos escasos que hoy día tiene la Policía con las limitaciones que tiene. La policía tiene falencias en infraestructura, en equipamiento, en personal, no solamente en números, sino fundamentalmente en la formación", aseguró en RPP.

Un día después que jurara como presidente interino, Balcázar se reunió con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, en Palacio de Gobierno
Un día después que jurara como presidente interino, Balcázar se reunió con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, en Palacio de Gobierno | Fuente: PRESIDENCIA PERÚ

Neutralidad y ¿vínculo con Cerrón?

José María Balcázar había señalado que esperaba recibir la llamada de Vladimir Cerrón una vez que juramentó como presidente interino. 

Al respecto, frente a la coyuntura electoral, Juan Jiménez Mayor mencionó que Balcázar debe ser neutral y evitar el ingreso a la arena política que pueda ser interpretada como el apoyo a una candidatura o partido político, a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

"¿Cómo es posible que el presidente esté diciendo que está hablando con una persona que está prófugo de la justicia? Debería cuidarse de sus declaraciones, entender cuál es el momento político del país y debería dedicarse a armar su gabinete", cuestionó Jiménez en RPP.

Continuidad de Óscar Arriola

Vladimir Cerrón había expresado en su cuenta de 'X' que Balcázar debería retirar al comandante PNP Óscar Arriola del cargo del comandante general de la Policía Nacional del Perú. Balcázar, había señalado en exclusiva a RPP, que solo "son opiniones de un líder político".

Al respecto, Cluber Aliaga, exministro del Interior, recordó que el cargo de comandante general dura dos años y solamente puede ser removido por determinadas causas que deben ser justificadas, aunque existe la vía de solicitar su renuncia al cargo.

De izquierda a derecha. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.
De izquierda a derecha. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola. | Fuente: Composición de RPP con fotos de Andina y de la cuenta de X de Vladimir Cerrón

Es importante señalar que Vladimir Cerrón sigue prófugo de la justicia y Óscar Arriola señaló en varias ocasiones que la Policía trabaja en su captura.

"La Policía Nacional es una institución fundamental pero que tiene que trabajar en función, en sintonía del presidente de la República. Hemos tenido bastante tiempo en el que no se ha producido la captura [de Cerrón]. Entonces, el cambio del comandante general yo creo que puede ser legítimo en ese sentido de exigir una mayor efectividad por parte de la Policía en la lucha contra la delincuencia", expresó Aliaga en Ampliación de Noticias.

Óscar Arriola, quien se reunió con Balcázar en Palacio Gobierno, expresó que continuarán con la búsqueda y captura de Cerrón, una declaración que, según Juan Jiménez Mayor, son "de un funcionario público para blindarse y que el presidente no lo remueva".

"Son las típicas declaraciones de un funcionario público que lanza una declaración de este tipo para blindarse. Es decir, para que el presidente no lo remueva, porque entonces lo va a remover porque ha hecho este anuncio de captura del señor Cerrón, que seguramente en las especulaciones políticas todos estamos viendo que hay una cercanía de Cerrón con el presidente [Balcázar]. Entonces creo que actúa muy políticamente el comandante general", argumentó Jiménez Mayor en RPP.

El presidente José Balcázar, junto a la ministra de Economía, Denisse Miralles sostuvo reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes involucrados en el proyecto de la Nueva Carretera Central
El presidente José Balcázar, junto a la ministra de Economía, Denisse Miralles sostuvo reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes involucrados en el proyecto de la Nueva Carretera Central "Daniel Alcides Carrión". | Fuente: PRESIDENCIA PERÚ

Garantizar estabilidad económica

David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado Competitividad, señaló que la reunión de José María Balcázar con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, debe evaluarse en si es un mensaje protocolar de tranquilidad o abrirá las puertas a ver los planteamientos del gobierno en materia económica.

Asimismo, dijo que se debe evaluar en "qué condiciones se manifiesta" la presencia de Denisse Miralles como ministra de Economía, quien se presentó junto a Balcázar para hablar sobre la Nueva Carretera Central.

Frente al escenario político, Tuesta aseguró que "los inversionistas en gran medida han internalizado la situación" y existen tres aspectos que "de alguna manera les da cierta tranquilidad".

"El primero es la estabilidad monetaria, la presencia del Banco Central de Reserva y su control de la inflación, y esta transmisión a la inversión es bastante apreciado. Segundo, relacionado a la estabilidad económica, tiene que ver con el hecho de que mantenemos nuestro grado de inversión y más allá de todos los vientos negativos que se han presentado. El tercero tiene que ver con este contexto de superciclo de crecimiento de las materias primas, el cual Perú se beneficia y mantiene todavía esta dinámica de crecimiento alrededor del 3,5", sustentó en Ampliación de Noticias-Edición Domingo.

Sobre lo último, Tuesta precisó que la disyuntiva en qué ocurirá "cuando este soporte que nos da el peso de las materias primas caiga". "Como dicen varios análisis, el Perú debería estar creciendo al doble de lo que está creciendo ahora, dado el nivel de precios de los commodities", añadió.

Por último, mencionó que estos tres aspectos mantienen una tranquilidad a los inversionistas, en donde "la economía puede ir bien más allá de quién está gobernando". 

"No significa que no va a pasar nada, pero sí creo que el inversionista es ahora un poco más recio respecto a lo que puede venir más adelante. El tema siempre será que podemos hacerlo mejor, y no lo estamos haciendo", concluyó en RPP.

