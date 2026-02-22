José Balcázar se habría reunido casi 2 horas con Pedro Castillo en penal de Barbadillo, 15 días antes de su elección

José María Balcázar se habría reunido con el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate. El encuentro se habría dado 15 días antes de ser elegido jefe de Estado por el Congreso de la República.

Así lo señala una reciente investigación de El Comercio, que sitúa la reunión el pasado 3 de febrero, cuando el entonces congresista de la bancada de Perú Libre llegó al referido centro penitenciario, acompañado de otros 4 parlamentarios, alegando labores de "fiscalización".

Su ingreso a la celda de Castillo Terrones, según una imagen del cuaderno de visitas publicado por el referido medio, ocurrió a las 4:55pm. y terminó a las 6:51pm., es decir, se extendió por un promedio de dos horas. Esto pese a que el horario de atención es hasta las 4pm.

Además, según El Comercio, la reunión se dio en un día no autorizado pues, según el cronograma del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Pedro Castillo solo recibe visitas los sábados, a excepción del horario de visitas dispuesto para su defensa legal.

Cabe destacar que el encuentro se dio cuando ya habían sido presentadas las 7 mociones de censura contra el entonces presidente José Jerí y se venía impulsando la convocatoria a un pleno extraordinario para abordarlas.

Además, una semana después de la visita, Guido Bellido publicó un tuit señalando que se venía impulsando el respaldo a José Balcázar para que asuma como presidente transitorio en reemplazo de Jerí Oré. "En lo personal, considero que se trata de una propuesta positiva", indicó el legislador.

La investigación periodística reveló también que, el pasado 19 de diciembre, José María Balcázar recibió en su despacho congresal a Irma Castillo Terrones, hermana del expresidente y candidata a diputada por Lima por Juntos por el Perú.

Ese mismo día, Balcázar Zelada habría recibido además a Dermalí Cubas, personero legal de Todos con el Pueblo, partido vinculado a Pedro Castillo, que no logró su inscripción a tiempo para participar en los próximos comicios generales.

Pedro Castillo solicitó formalmente ser indultado por Balcázar

El último jueves, un día después de que Balcázar Zelada asumiera como jefe de Estado, la defensa legal de Pedro Castillo presentó formalmente una solicitud de indulto presidencial.

En una carta firmada por el exmandatario y su abogado, Walter Ayala, afirmó ser víctima de una “persecución política” y cuestionó el delito de conspiración para la rebelión que se le imputó en la condena, señalando que nunca “se materializó un golpe exitoso”.

“Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y el de vastos sectores de la población, constituye una persecución política. […] Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional”, indicó en su misiva.

Una línea que llamó la atención hace mención a que concederle el indulto sería honrar "la palabra empeñada" y que la posición de Balcázar generó una “confianza legítima” para una eventual liberación.

“Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política. Los peruanos están cansados de promesas incumplidas. Usted tiene la oportunidad histórica de demostrar que, a diferencia de otros, cumple los acuerdos”, enfatizó.

No obstante, un comunicado emitido por Presidencia el pasado viernes señala que, en la agenda de Balcázar, "no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de una persona procesada o condenada".

"La presente aclaración se formula con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto al mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la república ante el Congreso", refiere el pronunciamiento.

"Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país ¡Nada Más!", puntualiza.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/VTLwEqyuRh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 21, 2026