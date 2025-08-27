Últimas Noticias
Abogado de Dina Boluarte cuestiona allanamiento a casa del hermano de la presidente: "Por eso es que se suspenden las investigaciones"

Nicanor Boluarte: abogado de la presidenta Dina Boluarte critica a la Fiscalía por nuevo allanamiento
Nicanor Boluarte: abogado de la presidenta Dina Boluarte critica a la Fiscalía por nuevo allanamiento | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Joseph Campos aclaró que estas diligencias corresponden a un caso muy diferente a 'Los Waykis en la Sombra', pero quien inicia la investigación es el mismo fiscal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joseph Campos, abogado de la presidente Dina Boluarte, criticó este martes el nuevo allanamiento que se ha hecho contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria por una nueva investigación distinta al caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Campos señaló que esta nueva investigación contra el pariente de la jefa de Estado estaría supuestamente vinculado con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Sin embargo, aseveró que ambas personas no se conocen.

"Yo puedo dar fe que Nicanor Boluarte no conoce a Juan José Santiváñez, es así de simple. Por eso es que se suspenden las investigaciones en situaciones excepcionales porque se crea una historia, una narrativa y te sostienen y hacen lo que le están haciendo a Nicanor Boluarte", enfatizó en Ampliación de Noticias de RPP.

Joseph Campos consideró que este allanamiento coincide justo cuando el Tribunal Constitucional evaluará su pedido para retirar al juez Carhuancho del caso 'Waykis en la Sombra' por falta de imparcialidad. 

"Lamento esta situación (del allanamiento) porque genera un debate que no debería existir en estos momentos cuando voy a denunciar la actitud parcial del juez Carhuancho y sobre todo la forma como investiga el fiscal Ordaya", añadió. 

El abogado de Dina Boluarte cuestionó también que las "situaciones excepcionales" se normalicen porque "acá lo que estamos entendiendo que parte de lo que se tiene que hacer es un show". 

Allanamiento a Nicanor Boluarte

Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan esta mañana un operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte en un condominio en el distrito de San Borja.

La diligencia se realiza bajo la dirección del fiscal adjunto provincial, Raúl Guerrero Quispe. La intervención de la casa del hermano de la presidenta Boluarte formaría parte de un operativo que incluye allanamientos en otros inmuebles. 

Tags
Dina Boluarte Fiscalía Ministerio Público

